Священник из «Дом-2» порезал во время пьянки паломника монастыря

Звенигород, 17 ноября. Экс-священник Вальтер накинулся с ножом на сотрудника Саввино-Сторожевского ставропигиального мужского монастыря.

Инцидент произошел в Звенигороде. В больницу привезли 32-летнего мужчину с ножевыми ранениями. Он был сильно пьян. Информацию об этом врачи передали в полицию, сообщает Kp.ru.

По словам потерпевшего, он познакомился с ранее неизвестным мужчиной недалеко от монастыря. В ходе распития спиртных напитков, между ними произошел конфликт, в результате которого новый знакомый ударил его ножом. По данному факту стражи порядка возбудили уголовное дело.

В итоге паломник решил не писать заявление на Вальтера, отметив, что на нем есть доля ответственности за произошедший инцидент.