Певица и модельер Виктория Цыганова: Мех в одежде запрещать нельзя

Санкт-Петербург, 17 ноября. Дизайнер одежды Виктория Цыганова сделала свою последнюю коллекцию в русском стиле, правда, без традиционных его атрибутов — меха и кожи. Однако, отдавая дань требованиям рыночной конъюнктуры, модельер не считает правильным ограничивать людей в праве носить одежду из натурального меха.

«Моя последняя коллекция сделана в условиях полного ограничения на мех и кожу — все должно было быть в европейских стандартах. Тогда я вдарила по кокошниками и [принтам живописных работ] Федора Конюхова», — рассказала дизайнер одежды на пресс-конференции в медиацентре «Патриот».

Комментируя европейскую ориентацию на отказ от меха животных, Цыганова отметила, что европейцы живут в более комфортных погодных и социальных условиях и отказ от меховой одежды для них не так ощутим, как россиянам.

«Они, наверное, там хорошо живут, у них прекрасные социальные программы. В России люди живут в холоде, лютом — я бы даже сказала — если взять Якутию и Восточную Сибирь. И мало того, что у нас холодно, — часть людей занимается промыслом меха и его переработкой. Есть охотники, которые ничего другого делать не умеют. Я никого не убиваю — помогаю, содержу и деньги для собак перечисляю. Но есть наши ремесленные традиции, и они не должны умирать», — считает модельер.

Художник и дизайнер Вадим Цыганов склонен думать, что борьба против натурального меха на Западе является проявление скрытой борьбы местных элит против всего живого.

«Мне кажется, это какой-то заговор. Потому что мех распадается, перерабатывается матушкой-природой, а пластик — нет. Весь цифровой фаст-фуд, накаченный химией, — это война против всего живого. Если природа это сделала, то мы должны нормально к этому относиться», — заявил Вадим Цыганов.

По мнению художника, отказ людей от животной пищи и ношения одежды из натуральных компонентов негативно скажется на здоровье людей.

«Мы можем не убивать животных, жить с химией, а какие результаты будут в результате этого? Как надевать аллергикам ненатуральные вещи? Я, например, не могу это носить», — задается вопрос Вадим Цыганов.

К чему приводит отказ от натуральных продуктов, тут же рассказала Виктория Цыганова.

«Во Франции кладбища переполнены людьми, которые в земле не разлагаются, потому что они пропитаны химией. Это страшно», — отметила она.

В ближайшее время на читайте на сайте ФАН большое интервью в Викторией Цыгановой.