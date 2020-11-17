Россияне перечислили главные признаки качественной жизни

Москва, 17 ноября. Россиянам предложили перечислить признаки качественной жизни. Исследование провели компания «Росгосстрах Жизнь» и банк «Открытие».

В телефонном опросе приняли участие 1503 респондента из всех федеральных округов РФ. Россиянам предлагалось ответить на вопросы, считают ли они свою жизнь качественной и какие показатели указывают на это. Около 70,4% участников опроса отнесли к таким признакам хорошее здоровье. Более 41% респондентов считают, что главным признаком качественной жизни является высокий доход.

Еще 31,7% россиян выделили для себя наличие собственного жилья как важный показатель качества жизни, пишет РБК. Для 18% в приоритете возможность путешествовать по стране или миру. А 17,3% и 14,7% пришлось на высокий уровень социальной поддержки от государства и интересную работу соответственно. Российские аналитики ранее выяснили, получается ли у россиян совмещать работу и личную жизнь. Менее 50% опрошенных заявили, что им удалось соблюсти баланс, пишет газета "Петербургский дневник". Подобное лучше выходит у тех, кому меньше 24 лет.