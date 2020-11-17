Правозащитники рассказали о состоянии вышедшей из тюрьмы в США Осиповой

Осужденная и отбывшая в США трехлетний срок по обвинению в похищении собственного ребенка и вывозе его за пределы государства гражданка России Богдана Осипова ожидает заключительного решения суда, чтобы покинуть территорию страны. Российские правозащитники рассказали ФАН о состоянии здоровья Богданы и о том, как ее поддерживают соотечественники.

Россиянка Богдана Осипова, которую 9 ноября освободили из американской тюрьмы, получает огромную поддержку со стороны соотечественников, сообщила Федеральному агентству новостей член Общественной палаты РФ Мария Бутина. Правозащитница выходит на связь с Богданой несколько раз в день и утверждает, что, несмотря на психологическую потерянность, девушка уже приходит в себя.

«Наши соотечественники откликнулись на просьбу о помощи: организовали сбор средств, чтобы Богдана смогла купить самое необходимое, каждый день шлют ей пожелания здоровья», — отметила Бутина.

Вице-президент Международного комитета по защите прав человека Александр Ионов подтвердил, что здоровье Богданы сильно подорвано и теперь ей предстоит сложный этап социализации.

«Она была на медицинском лечении в тюрьме, где ее мучили. Над ней издевались и в тюрьме, и в центре заключения города Александрия. Основной срок она отсидела в месте, где ей не оказывали помощь. Да и в целом тюремная система США в период коронавируса представляла собой пыточную для людей», — сказал Александр Ионов в разговоре с ФАН.

В тюрьме положение Богданы усугублялось рядом хронических заболеваний: болезнью Рейно, болезнью Лайма, заболеванием Сигуатера. Сейчас Богдана Осипова находится на свободе — без жестких ограничений, но и без возможности покинуть территорию США.

При этом, как заметил Ионов, без неожиданных затруднений на пути освобождения Богданы не обошлось. В частности, федеральный прокурор Стивен Макаллистер убеждал суд в том, что россиянка якобы хочет запутать судей и готовится покинуть США или пуститься в бега. В качестве гарантий он добился у суда назначения залога в 25 000 долларов.

«Заслуга в истории освобождения Осиповой принадлежит ее адвокату, — считает Ионов. — Он смог правильно составить апелляцию, бился за нее. Родственники проявили активность, нашли и самого адвоката, и деньги на него».

Мария Бутина, получившая подобный опыт тюремного заключения в США, добавляет, что не последнюю роль в деле освобождения Осиповой сыграл общественный резонанс.

«Дело Богданы было в новостях, с ним работало посольство, уполномоченный по правам человека в РФ, депутаты. То, что к ней было приковано такое внимание, сыграло в плюс», — утверждает Бутина.

Богдана Осипова получила и отбыла максимальный срок за киднеппинг — три года. По словам правозащитников, ни о каком милосердии со стороны американского правосудия в ее истории речи не идет: с девушки просто сняли несправедливые обвинения в вымогательстве, которые российской стороне были очевидны с самого начала. Обвинение же в похищении детей было актом мести со стороны бывшего мужа, экс-военнослужащего США Брайана Мобли, который при этом заявлял, что не готов делить с Богданой опеку над ними.

Богдана имеет и российское, и американское гражданство. В 2014 году женщина, беременная вторым ребенком, разъехалась с Мобли и забрала свою годовалую дочь в Россию. В США ребенка объявили в розыск.

В РФ Богдана обратилась с иском об определении места жительства двоих детей от брака с американцем, в результате чего суд решил оставить несовершеннолетних детей россиянке и определил их место жительство в РФ.

Спустя три года Осипова поехала в США и была задержана по обвинению в похищении собственного ребенка. Суд города Уичито штата Канзас приговорил ее к семи годам лишения свободы, но с учетом времени, проведенного под стражей в ожидании приговора, срок сократили до трех лет.

Однако 9 ноября 2020 года апелляционный суд потребовал освободить россиянку немедленно, и уже 11 ноября российское посольство в Вашингтоне сообщило об освобождении Осиповой. С тех пор Богдана проживает в Нью-Йорке под надзором судебных исполнителей, соблюдая ряд ограничений и гарантируя присутствие на судебном заседании по повторному приговору, которое пройдет 8 января 2021 года в режиме видеоконференции. С нее должны окончательно снять все оставшиеся обвинения, чтобы она могла покинуть территорию страны.

Все это время дети Богданы Осиповой проживают под опекой ее тети в Калининградской области.