Кастинг-директор Меснякова: Джигарханян был объективным и настаивал на мире

Москва, 17 ноября. В столице проходит церемония прощания с Арменом Джигарханяном.

Ольга Меснякова, кастинг-директор Джигарханяна, пришедшая проститься с артистом, рассказала, что он всегда был объективным и выступал за переговоры и мир. Она добавила, что Джигарханян, хоть и не был политиком, имел свою взвешенную позицию по Нагорному Карабаху.

«Гордость нации. Я сама армянка. В связи с событиями, которые происходят в Карабахе, я вам скажу — я любила Джигарханяна за то, что он был объективным. Люди искусства по-другому это воспринимают. Он всегда считал, что надо примириться, искать возможность мира», — отметила она.

Напомним, что артист театра и кино умер на 86-м году жизни рано утром 14 ноября. По словам другого друга Джигарханяна, кинокритика и продюсера Марка Рудинштейна, у приятеля уже два года были проблемы со здоровьем, обострившиеся около шести месяцев назад. Тем не менее Джигарханян оставался стойким человеком и даже шутил по поводу смерти.