Модель из Лондона потратила более 100 млн рублей на внешность Ким Кардашьян

Лондон, 17 ноября. Модель Чали из Лондона дорогостоящими «уколами красоты» и сменой гардероба превратила себя в телезвезду Ким Кардашьян.

На Instagram-аккаунт Чали подписаны более 700 тысяч человек. Девушку часто останавливают на улице, принимая за звезду реалити-шоу «Семейство Кардашьян», и восхищаются ее снимками в Сети.

Чали такое внимание не тревожит. Она считает Кардашьян самой красивой женщиной на свете. Несколько лет назад она увидела снимок телезвезды и осознала, насколько на нее похожа как внешностью, так и стилем в одежде.

Тогда Чали решила закачивать филлеры в губы и делать инъекции ботокса. Косметологи отговаривают ее от такого количества процедур, но модель стоит на своем.

Девушка потратила на внешность и образ Кардашьян уже более миллиона фунтов стерлингов (около 100 миллионов рублей). Приобрела, например, пальто Givenchy и аксессуары Louis Vuitton, которые есть в гардеробе ее кумира.

«Я меняю гардероб каждый сезон, на это я уже потратила целое состояние», — передают слова модели зарубежные СМИ.

40-летняя Кардашьян — одна из самых популярных американских знаменитостей и секс-символ. Ее не раз критиковали за чрезмерные траты и праздный образ жизни. К примеру, муж телезвезды, рэпер Канье Уэст на роскошной вечеринке по случаю 40-летия его супруги подарил ей голограмму покойного отца.