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Модель из Лондона потратила более 100 млн рублей на внешность Ким Кардашьян

Модель из Лондона потратила более 100 млн рублей на внешность Ким Кардашьян

Лондон, 17 ноября. Модель Чали из Лондона дорогостоящими «уколами красоты» и сменой гардероба превратила себя в телезвезду Ким Кардашьян.

На Instagram-аккаунт Чали подписаны более 700 тысяч человек. Девушку часто останавливают на улице, принимая за звезду реалити-шоу «Семейство Кардашьян», и восхищаются ее снимками в Сети.

Чали такое внимание не тревожит. Она считает Кардашьян самой красивой женщиной на свете. Несколько лет назад она увидела снимок телезвезды и осознала, насколько на нее похожа как внешностью, так и стилем в одежде.

Тогда Чали решила закачивать филлеры в губы и делать инъекции ботокса. Косметологи отговаривают ее от такого количества процедур, но модель стоит на своем.

Модель из Лондона потратила более 100 млн рублей на внешность Ким Кардашьян

Девушка потратила на внешность и образ Кардашьян уже более миллиона фунтов стерлингов (около 100 миллионов рублей). Приобрела, например, пальто Givenchy и аксессуары Louis Vuitton, которые есть в гардеробе ее кумира.

«Я меняю гардероб каждый сезон, на это я уже потратила целое состояние», — передают слова модели зарубежные СМИ.

40-летняя Кардашьян — одна из самых популярных американских знаменитостей и секс-символ. Ее не раз критиковали за чрезмерные траты и праздный образ жизни. К примеру, муж телезвезды, рэпер Канье Уэст на роскошной вечеринке по случаю 40-летия его супруги подарил ей голограмму покойного отца.

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