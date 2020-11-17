Хозяин-пчеловод избил ногами 10-летнего работника в Турции

Шанлыурфа, 17 ноября. Житель Турции жестоко избил 10-летнего мальчика, сообщает издание En Son Haber.

Инцидент произошел на улице Халепли Бахче района Эйюбие в минувшую субботу, 14 ноября. Школьник подрабатывал на выходных продавцом в лавке пчеловода Махмуда Арыджи. В какой-то момент юноша отлучился выпить воды. По возвращении к прилавку его уже ждал рассерженный хозяин торговой точки.

Сначала мужчина избил ребенка ногами, после чего поднял над головой и со всей силы ударил о землю. Нападение зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Очевидцы вызвали на место происшествия сотрудников правоохранительных органов и медиков. Мальчика с серьезными травмами госпитализировали, а пчеловода задержали.

В ходе допроса мужчина признался, что избил школьника в порыве кратковременного гнева, о чем в настоящее время сожалеет. Суд изучил дело о нападении на ребенка и вынес решение поместить торговца в тюрьму.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что два полицейских и три охранника попали в больницу после попытки остановить массовую драку в центре турецкого Болу.