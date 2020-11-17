Ветеран МВД поделился невыдуманной историей о лихих 90-х

Сегодня, 17 ноября, участковые уполномоченные полиции отмечают профессиональный праздник. Корреспондент ФАН связался с ветераном МВД, служившим в один из самых непростых периодов в жизни нашей страны, в лихие 90-е, и попросил вспомнить яркий эпизод из своей практики.

Этот случай произошел на юге столицы. Ночью в магазин одежды бросили гранату. Никто не пострадал.

«Информация от жильцов поступила сразу. Прибыл на место, сообщил дежурному, что в магазине нет никого — придет хозяин и напишет заявление, тогда приедем. Чего заранее висяк вешать? Но я-то знаю, что завтра придут пацанчики «ставить крышу» хозяину магазина под это дело. Ночью звоню директору магазина, мол, завтра придут гости, а уж откуда — неизвестно. Может, ореховские, может, подольские, солнцевские или люберецкие. Не знаю, а по осколкам гранаты пока определить не могу. Боялся директор этих разбойников до ужаса, а торговать по-капиталистически начал совсем недавно; обслуживающий персонал — родственники. Поговорили мы с ним минут десять, он согласился на время дать мне свою машину. Тогда было у меня на ОПОП семь участковых и 14 внештатных сотрудников. Ночью собрал основные силы на ОПОП. Посовещались и приступили к действиям», — вспоминает ветеран МВД, подполковник полиции Александр Гудвинов (данные изменены по его просьбе).

По словам подполковника, к девяти часам утра к магазину подъехала шикарная машина синего цвета — ВАЗ-2107, из которой вышел мужчина в костюме, темных очках и с дипломатом. Примерно тогда же, рассказывает Александр, к магазину подошли две продавщицы. Из-за приоткрытых дверей можно было услышать причитания и командный голос хозяина.

«Минут через 40 с тыла к магазину подъехала иномарка. Со стороны парадного входа пружинистой походкой вошли два молодца одинаковы с лица. Директор, как и положено, сидел в своем маленьком кабинете и пил кофе. В дверях появилась дрожащая продавщица и молча стала указывать на торговый зал: — Там вас зовут. — Кого, меня? — Ну да, директора. — Что там? Кто там? — эти слова директор уже вполголоса произносил, выходя из своего кабинета. Видимо, их услышали посетители, в ответ прилетело: — Кто-кто! Дед Пихто! Ты че к людям не выходишь?! — Так вот, вышел я. Какой вопрос у вас? — Не, это не у тебя вопрос. Это у нас к тебе вопрос. Пошли в твою кандейку, там потолкуем».

Александр вспоминает, что после этих слов на директора стало страшно смотреть — жалкий и испуганный, он сник и стал даже ниже ростом. Кто к нему пришел, не надо было объяснять. Директора минут десять пугали, объясняли, что с ним будет, если не согласится платить за «крышу». Он кивал, спрашивал, что ему ответить, если придут другие «Робин Гуды». Даже стал торговаться по цене. Гости взбрыкнули, достали револьвер, но с ухмылкой убрали, когда директор начал умолять спрятать оружие. Далее, по словам участкового, директор заправил рубашку, достал ПМ и передернул затвор. Команду «Лежать! Руки за голову!» бандиты выполнили беспрекословно. А красивой красной иномарке, припаркованной позади магазина, преградили путь мусорный бак и двое участковых, у одного из которых был АКСУ.