«Фейлак аш-Шам»: как крупнейшая протурецкая группировка связана с «Братьями-мусульманами»

26 октября 2020 года авиация Воздушно-космических сил Российской Федерации нанесла удар по лагерю подготовки группировки «Фейлак аш-Шам» на севере провинции Идлиб. В турецком фонде SETA ФаШ охарактеризовали как защитницу интересов Анкары в Идлибе. Через нее же ведется финансирование всей «Сирийской национальной армии».

Турецкие интересы «Фейлак аш-Шам» защищает уже длительное время: группировка стала «костяком» «Национального фронта освобождения» в 2017 году, а сегодня поставляет наемников в Ливию и Нагорный Карабах. И было бы странно, окажись оно иначе, поскольку крупнейшее протурецкое формирование давно снискало славу сирийского крыла «Братьев-мусульман».

В рамках проекта «Антитеррор» Telegram-канал «Рыбарь» рассказывает об истоках формирования группировки «Фейлак аш-Шам», ее связях с «Братьями-мусульманами», а также теневой экономике турецких «прокси».

В июне 2011 года в Брюсселе прошел конгресс сирийской оппозиции, большая часть которой была представлена радикальными исламскими партиями и группировками. Тогда же было объявлено о создании структуры под названием «Национальная коалиция в поддержку сирийской революции». Ее возглавил житель Франции Назир Хаким — член религиозно-политической организации «Братья-мусульмане»1.

В январе 2012 года члены этой коалиции сформировали «Комиссию по защите гражданского населения» во главе с суннитским священнослужителем Хейсамом Рахмой — выходцем из Хомса и давним членом «Братьев-мусульман». В 70-80-х годах прошлого века на территории Сирии организация осуществила несколько терактов, а затем началась кровопролитная война против сторонников радикального ислама, пользовавшихся поддержкой «Братьев-мусульман».

Многие члены организации бежали из страны — среди них был и Хейсам Рахма, перебравшийся в Швецию. Он обосновался в Стокгольме и впоследствии стал имамом в главной городской мечети. Формально Рахма прекратил свое членство в «Братьях-мусульманах», однако на деле никогда не прекращал контактов с организацией. В частности, он был заместителем главы «Лиги мусульманских ученых», прямо связанной с группировкой.

Оппозиционные сирийские источники утверждают, что реальным лидером «Комиссии по защите гражданского населения» был некий Салах аль-Хакими, также известный как «Абу Абду», — предприниматель из сирийского Хомса, которому принадлежало 80% поставляемого на рынок Персидского залива камня и гипса. Все свои накопления он вывел в Турцию и оттуда поддерживал группировки «сирийской весны» в Хомсе оружием и деньгами.

Хейсам Рахма был основным координатором проекта «Комиссии» за рубежом, а Мунзир Саррас, член политического крыла «Национальной коалиции», отвечал за деятельность организации в Сирии. Оба отчитывались перед Салахом аль-Хакими.

На начало 2012 года у «Комиссии по защите гражданского населения» не было четкой организации, но зонтичная структура стала удобной ширмой для деятельности многих группировок «сирийской весны» — к отрядам из Хомса в скором времени присоединились фракции из Латакии. К тому моменту, когда в Дамаске приняли решение о деблокировании Хомса, финансирование расширилось на Идлиб и Алеппо.

Под патронажем Назира Хакима и Хейсама Рахмы «Комиссия по защите гражданского населения» организовала финансирование группировок так называемых «повстанцев», воюющих против сирийских правительственных сил: «Лива аль-Ансар» («Бригада сторонников»), «Ансар аль-Хыляфа» («Сторонники Халифата»), «Амджад аль-Ислам аль-Фуркан», «Лива Хатын» («Бригада Хатын»), «Фиркат Абна аль-Кадисия» («Дивизия сынов Аль-Кадисии»), «Лива Усуд аль-Ислам» («Бригада львов ислама»), «Лива Муавия бин Аби Суфьян», «Лива ан-Наср биль-Каламун» («Бригада победы в Каламуне»), «Лива Халид бин аль-Валид биль-Кусейр» («Бригада Халида бин валь-Валида в Аль-Кусейре»), «Лива Суйуф аль-Хакк» («Бригада клинков праведности»), «Лива аль-Карама фи Хомс аль-Мухасыра» («Бригада достоинства в осажденном Хомсе»), «Лива Зиаб эль-Габ» («Бригада волков Эль-Габа») и другие.

Единственное, что объединяло эти фракции — потоки финансирования. Формально с «Комиссией по защите гражданского населения» они связаны не были.

Находившийся в Турции Салах аль-Хакими финансировал группировки «сирийской весны» не в одиночку: под прикрытием «Комиссии по защите гражданского населения» осуществлялась целенаправленная денежная поддержка и по линии «Братьев-мусульман», чьих членов Абу Абду привлекал в качестве «соинвесторов».

Первоначально дочерняя структура «Братьев-мусульман» выделяла деньги и ресурсы любым оппозиционным фракциям вне зависимости от политических взглядов и трактовки ислама. Причина проста: с момента разгрома в 80-х «Братья-мусульмане» почти полностью потеряли поддержку на территории Сирии. Весь «филиал» был вынужден покинуть страну и утратил возможность вести пропагандистскую или религиозную работу среди населения. Доходило до того, что жители многих районов даже никогда не слышали о «Братьях-мусульманах», которые еще несколько десятков лет назад были главной угрозой безопасности страны.

Поэтому заявленной целью «Комиссии» значилось строительство демократической многопартийной системы в Сирии — даже несмотря на то, что это шло вразрез с идеологией «Братьев-мусульман». В эту же канву укладывалось декларируемое сотрудничество с входящими в состав «Сирийской свободной армии» (ССА) «светскими» группировками.

Фактически, «Комиссия по защите гражданского населения» сделала финансируемые группировки зависимыми от внешней помощи. В дальнейшем, организация под угрозой отмены поддержки требовала следовать идеологии «Братьев-мусульман». Не всегда подобная тактика приводила к успеху: например, на действия комиссии резко отреагировала группировка «Сукур аш-Шам», которая отказалась от дальнейшего сотрудничества. Однако многие фракции в Хомсе, Хаме и Идлибе охотно соглашались.

Лидерам «Комиссии» удалось проникнуть и в главные оппозиционные сирийские структуры. Хейсам Рахма был выбран в Сирийский национальный совет, а впоследствии вошел в состав Национальной коалиции революционных и оппозиционных сил (НКРОС) — главного административного и военного органа «повстанцев».

Назир Хаким пошел еще дальше: его избрали членом исполнительного комитета НКРОС.

Получается так, что «Братьям-мусульманам» еще в первые годы сирийского конфликта удалось вернуться в страну, подмяв под себя оппозиционные структуры и те вооруженные группировки, которые впоследствии вошли в состав «Фейлак аш-Шам».

Значительную роль в формировании конгломерата «Фейлак аш-Шам» сыграла группировка «Хайят Дуруа ас-Саура» (организация «Щиты революции»).

В 2013 году численность «Щитов революции» оценивалась в районе 5-7 тысяч боевиков, обладающих не только стрелковым оружием, но и бронетехникой. Большинство отрядов группировки действовали в Идлибе, Хомсе и Хаме. Тем не менее, под командованием «Щитов революции» находились подразделения и в других провинциях, в том числе в Деръа и Дейр эз-Зоре.

من استعدادات أبطال #جيش_درع_الشمال التابع ل #هيئة_دروع_الثورة لعملية دك معاقل النظام في #حي_الصناعة بدير الزور pic.twitter.com/57ftht73BW — هيئة دروع الثورة (@RevoShields) March 21, 2014

Подобно «Комиссии по защите гражданского населения» группировка избрала тактику публичного отрицания всякой связи с «Братьями-мусульманами». В «Щитах революции» заявляли о приверженности идеалам сирийской революции в лучших традициях «Сирийской свободной армии». На деле на принадлежность к организации указывала даже символика, которая практически повторяла герб «Братьев-мусульман».

В марте 2014 года составлявшие костяк группировки бригады «Фатихин», «Иман» и «Сахам аль-Хакк» покинули «Щиты революции» и присоединились к созданному конгломерату «Фейлак аш-Шам». Некоторые функционеры «Братьев-мусульман» публично осудили такой шаг, охарактеризовав предательством идей организации.

Однако у такого решения была вполне конкретная цель.

Воевавшим против правительственных сил группировкам требовалось снабжение и финансирование извне. Очередной немногочисленной фракции было затруднительно привлечь внимание страны-спонсора «сирийской оппозиции», поэтому присоединение к союзу группировок открывало возможность получения оружия и денег.

К 2014 году для связанных с «Братьями-мусульманами» структур в Сирии сложилась непростая ситуация. С одной стороны, организации удалось вновь проникнуть в страну и, мимикрируя под «умеренную оппозицию», обзавестись лояльными боевыми отрядами. С другой — финансирования явно не хватало для обеспечения нужд подконтрольных фракций. Рано или поздно их ждал либо разгром со стороны Сирийской Арабской Армии, либо — поглощение «конкурентами».

Функционеры «Комиссии по защите гражданского населения», которые и ранее отрицали свою связь с «Братьями-мусульманами», приняли решение показательно отдалиться от организации для получения финансирования от Королевства Саудовская Аравия (КСА) — одного из крупнейших спонсоров сирийской оппозиции того периода.

Из-за того, что «Братья-мусульмане» запрещены на территории КСА, необходимо было продемонстрировать отсутствие прямой связи между организацией и «боевым крылом» в Сирии. Ради симпатий саудовских шейхов члены «Комиссии по защите гражданского населения» поддержали просаудовского кандидата Ахмада аль-Джарбу на выборах в НКРОС в июле 2013 и январе 2014 года.

Желаемый результат был достигнут: боевое крыло сирийских «Братьев-мусульман» получило еще один канал финансирования из фондов Саудовской Аравии.

Начало наступления «Исламского государства1 Ирака и Леванта» в Сирии спровоцировало объединение фракций «сирийской весны». Под «крылом» «Комиссии по защите гражданского населения» было уже несколько десятков группировок «оппозиции». Примерно тогда же впервые зашел разговор о формировании некой новой структуры, которая станет «ширмой» для военного крыла «Братьев-мусульман» в Сирии. Отсутствие явной связи между «Комиссией» и турецкими покровителями, равно как и показательное дистанцирование, породили версию о расколе между Салахом аль-Хакими и руководством «Братьев-мусульман», что с высокой долей вероятности стало очередным «кирпичиком» для мифа о том, что крыла организации в Сирии якобы не существует.

В конечном счете, под предлогом борьбы уже не только с правительственными войсками, но и ИГИЛ1, 10 марта 2014 года 19 фракций из провинций Алеппо, Идлиб, Латакия, Хама и Хомс объявили о создании нового альянса — «Фейлак аш-Шам» («Корпус Леванта»).

С момента своего создания группировка позиционировалась как исконно сирийская и борющаяся за права и свободы народа САР. Политика невмешательства во внутренние дрязги и грызню между другими фракциями с подчеркнутым соблюдением нейтралитета выходила группировке боком — например, в 2015 году в «Фейлак аш-Шам» закрыли глаза на убийство собственного полевого командира «союзниками» из группировки «Джунд аль-Акса».

Со временем эта тактика себя оправдала — когда «Хайят Тахрир аш-Шам»1 устроила междоусобицу в Идлибе и войну за территории бывших союзников в 2017-2018 годах, в «Фейлак аш-Шам» начался приток новобранцев из «пострадавших» фракций. Численность «Корпуса Леванта» выросла до 15 тысяч человек, и группировка стала одной из крупнейших во всей Сирии.

Главнокомандующим «Фейлак аш-Шам» является Мунзир Саррас, также известный как «Абу Ибада», — бывший член «Военного совета Хомса» и «заместитель» Салаха аль-Хакими в «Комиссии по защите гражданского населения» в Сирии.

К началу 2020 года Мунзир Саррас сохранял должность командира «Фейлак аш-Шам». В частности, он был в числе присутствовавших на координационном совещании главы турецкой разведки Хаккана Фидана с протурецкими фракциями 24 января 2020 года. Кроме того, Мунзир Саррас до сих пор является членом политического крыла «Национальной коалиции в поддержку сирийской революции».

Правой рукой Мунзира Сарраса является дезертировавший из Сирийской Арабской Армии майор Самер Таан, возглавляющий службу безопасности «Фейлак аш-Шам».

Одну из ведущих ролей занимает Мирван Нахас, также известный как «Абу Сабхи», который отвечает за координацию деятельности с другими фракциями «сирийской весны» и «связи с общественностью». На него в 2015 году совершили покушение, тогда погиб его сын, а в июне 2017 года боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» штурмовали его дом во время боев в Маарет ан-Нуумане.

Уроженец Хомса, Мирван Нахас ныне находится в Саудовской Аравии и является одним из ключевых координаторов между «Братьями-мусульманами» и «Фейлак аш-Шам».

Зачастую лидерство в группировке приписывают некоему Салаху аль-Ираки, также известному как «шейх Абу Хаммам», — бывшему офицеру иракской армии. После того, как он выступил посредником на переговорах между «Фейлак аш-Шам» и «Хайят Тахрир аш-Шам» в разгар конфликта между ХТШ и другими фракциями в 2018 году, злопыхатели и вовсе назвали его иранцем по происхождению.

В силу своего опыта участия в боевых действиях еще в рядах ВС Ирака, Салах аль-Ираки сперва был инструктором, а потом возглавил подразделение «спецназа» в составе «Фейлак аш-Шам» — «Бригаду Аль-Хамза» (не путать с «красными беретами» и «Дивизией Аль-Хамза», которая была сформирована на базе совсем другой «Бригады Аль-Хамза»). На сегодняшний день он командует «центральными силами» в составе «Фейлак аш-Шам» и является одним из немногих иностранцев в рядах группировки.

До 2018 года командующим силами «Фейлак аш-Шам» был Фаделуллах аль-Хаджи, также известный как «Абу Ямин», уроженец сирийской деревни Кяфр Яхмул на севере Идлиба. В конце 2012 года он, находясь в звании полковника, дезертировал из сирийской армии и присоединился к «Щитам революции», где стал заместителем командира — быстрый карьерный рост объясняется его симпатиями к идеям «Братьев-мусульман».

На заре своего существования боевики «Фейлак аш-Шам» вели бои с правительственными войсками на юге Идлиба. Группировка принимала участие в захвате города Хан Шейхун и осаде населенного пункта Мурека. С февраля по октябрь последний несколько раз переходил из рук в руки, пока не пал окончательно в конце 2014 года.

VIDEO: #FSA release footage of at least the 4th TOW strike on SAA vehicles in Morek, #Hamahttps://t.co/Jc804KsyaN pic.twitter.com/4JJvnwt7Ug — Conflict News (@Conflicts) October 27, 2015

Некоторое время «Фейлак аш-Шам» даже значилась в списках «проверенной сирийской оппозиции», получавшей военную помощь от Соединенных Штатов Америки в рамках двухлетней программы ЦРУ. Так, например, у боевиков группировки появились противотанковые комплексы BGM-71 TOW, засветившиеся в боях в Идлибе и северной Хаме.

#Hama

Faylaq Al Sham tb en el frente de Morek, con 2 equipos de TOWhttps://t.co/ygULwGNoG7https://t.co/MstqA2spkr pic.twitter.com/NcS7n66tlH — Orontes (@el_rio_rebelde) October 27, 2015

В марте 2015 года был создан альянс исламистских фракций «Джейш аль-Фатх» («Армия завоевания»), куда также вошла «Фейлак аш-Шам». Вместе с соседями по коалиции — группировками «Джебхат ан-Нусра»1, «Джунд аль-Акса» и «Ахрар аш-Шам» — «Фейлак аш-Шам» участвовала в операциях в Идлибе и Хаме, в том числе — захвате долины Эль-Габ, штурме города Идлиб и наступлении на северо-западе Сирии.

26 апреля 2015 года «Фейлак аш-Шам» присоединилась к другому альянсу — «Фатх Халеб» («Завоевание Алеппо»). Конгломерат группировок ставил целью захват провинции и города Алеппо, западная часть которого на тот момент контролировалась правительственными силами.

Командующим «Фатх Халеб» стал Ясир Абдул Рахим — полевой командир «Фейлак аш-Шам», бывший майор сирийской армии, дезертировавший в 2011 году и присоединившийся к группировке спустя три года. В рамках коалиции он руководил и «Оперативным штабом Мареа», через который координировал войну с «Исламским государством» и «Сирийскими демократическими силами» в районе города Аазаз на севере провинции Алеппо.

Боевики «Фейлак аш-Шам» принимали участие в боях на подступах к северной столице, а также в столкновениях на территории самого Алеппо в июле-декабре 2016 года во время операции Сирийской Арабской Армии по освобождению восточных кварталов города. К концу года альянс «Фатх Халеб» прекратил свое существование после разгрома правительственными силами.

July 10, 2015: Faylaq al-Sham technicals target loyalist positions in Zahra, Aleppo. Lots of tracers. https://t.co/HrdY84V7nI pic.twitter.com/YdrcxGZD3A — Hugo Kaaman (@HKaaman) February 13, 2017

Отдельные фракции «Фейлак аш-Шам» действовали в других провинциях страны: например, «10 береговая дивизия» принимала участие в боях в Латакии. Именно она первая опубликовала фото убитого Олега Пешкова — пилота Су-24М, сбитого турецким истребителем 30 ноября 2015 года.

В январе 2016 года в составе «Фейлак аш-Шам» была сформирована группировка «Лива аш-Шималь» («Бригада Север»), куда вошли орудовавшие в провинции Алеппо отряды. Спустя полтора года, в конце мая 2017, «Лива аш-Шималь» была исключена из рядов «Фейлак аш-Шам» за неподчинение приказам и внутренние конфликты, а от ее командира — капитана Мустафы Рами аль-Куджа — потребовали сложить оружие. Тем не менее, «Лива аш-Шималь» оспаривала это решение и даже требовала провести расследование.

Faylaq al-Sham's elements in northern Aleppo, Liwa al-Shamal, refuse the group's decision to expel them and demand an investigation. pic.twitter.com/1HpgHAgYyv — Joško Barić (@joskobaric) May 31, 2017

В сентябре 2015 года в Стамбуле прошел конгресс сирийской оппозиции, где были приняты пять так называемых «принципов сирийской революции». В числе подписавших декларацию группировок была и «Фейлак аш-Шам». Одним из базисных принципов этого документа стало требование вывода всех иностранных войск с территории страны.

Big meeting in #Istanbul today - has produced “The Five Principals of the Syrian Revolution.” Very broad acceptance: pic.twitter.com/VhmnDJtUcT — Charles Lister (@Charles_Lister) September 18, 2015

Уже через год об этом требовании в «Фейлак аш-Шам», как и в других отрядах, позабыли: бок о бок с турецкими войсками фракции сирийской оппозиции приняли участие в операции «Щит Евфрата» на севере провинции Алеппо.

Группировка участвовала во всех крупных сражениях, в том числе и боях против «Исламского государства» за город Эль-Баб.

Rare footage showing involvement of Faylaq Al-Sham during Al-Bab battle. #EuphratesShield pic.twitter.com/Uj5PFSybGU — Qalaat Al Mudiq (@QalaatAlMudiq) February 24, 2017

Но даже несмотря на официальное участие в турецкой операции, «Фейлак аш-Шам» все равно оставалась, по сути, типичной полубандитской группировкой, соперничающей с «конкурентами» за раздел сфер влияния и территорию.

На протяжении всего 2017 года шли бои не только с «Хайят Тахрир аш-Шам» и ее союзниками, но и другими протурецкими фракциями: например, контрабандистами из «Ахрар аш-Шаркыя» — тогда даже потребовалось вмешательство турецких кураторов для урегулирования конфликта.

Also reports about killed and wounded in clashes between Faylaq al-Sham and Ahrar al-Sharqiya and that Turkish for… https://t.co/Mzmrni0neH — Dış Basın ???????? (@_disbasin) May 14, 2017

24 сентября 2017 года ВКС России нанесли удар по штаб-квартире группировки в населенном пункте Телль Мардих в провинции Идлиб — тогда было ликвидировано свыше 40 боевиков.

В 2018 году «Фейлак аш-Шам» приняла участие в другой операции ВС Турции, направленной против курдских «Отрядов народной самообороны» в сирийском кантоне Африн — «Оливковая ветвь».

Практически сразу после начала операции был убит один из командиров группировки по имени Махмуд ад-Дамс.

YPJ reports senior Faylaq al-Sham commander Mahmood al-Dams was killed in Raco area of #Afrin today pic.twitter.com/Nu7aFAxba9 — Mutlu Civiroglu (@mutludc) January 28, 2018

Командующий «Фейлак аш-Шам» Ясир Абдул Рахим занял крупную должность в штабе операции. Он даже выступал с брифингом перед СМИ и рассказывал, что операция направлена только лишь на «защиту мирных жителей от террористов». Однако вскоре Абдул Рахим был снят с должности командующего «Фейлак аш-Шам», перед этим пережив попытку покушения. Причина достоверно неизвестна, но местные источники связывали это с тем, что Рахим якобы участвовал в переговорах с российской стороной о выдаче тела российского военного летчика Романа Филиппова, чей штурмовик был сбит в провинции Идлиб 3 февраля 2018 года.

На место Ясира Абдул Рахима был назначен доселе неизвестный Халдун Мадур, также известный как «Абу Джамиль». Он же стал командующим на севере провинции Алеппо.

28 мая 2018 года под патронажем Турции был сформирован «Национальный фронт освобождения» («Аль-Джабхат аль-Вотания лит-Тахрир»), в который вошли крупнейшие оппозиционные группировки Идлиба, в том числе и «Фейлак аш-Шам».

Лидером НФО был избран Фадедуллах аль-Хаджи — сторонник «Братьев-мусульман», командовавший до этого силами «Фейлак аш-Шам».

Col. Fadlallah al-Haji in Aug 2012, when he was deputy commander of the Shield of the Revolution Brigade (https://t.co/vNu2Sh3K2c):https://t.co/2uWXpNh2Kf

He is currently commander of Sham Legion, National Front for Liberation, and one of 12 SIG "Ministry of Defense" commanders. pic.twitter.com/weGKteXFMY — Sol (@sol_0_4) August 3, 2018

5 июня в состав «Фейлак аш-Шам» вошла ранее присоединившаяся к НФО группировка «Лива Шухада аль-Ислам» («Бригада мучеников ислама»). Отряд был создан в 2013 году и активно участвовал в боях в Дарайе — пригороде Дамаска — вплоть до капитуляции в 2016 году и последующего вывода в Идлиб.

4 октября 2019 года «Национальный фронт освобождения» стал частью «Сирийской национальной армии» (СНА), пришедшей на смену «Сирийской свободной армии», — конгломерату группировок под патронажем Турции, которому было предано подобие военной структуры. НФО должен был составить четыре корпуса «Сирийской национальной армии», но процесс полноценной интеграции так и не был завершен — по сегодняшний день НФО позиционирует себя как самостоятельное объединение в рядах СНА. Командиром остается Фадедуллах аль-Хаджи.

-NLF will become four new SNA corps, headed by Faylaq al-Sham's Fadlallah al-Haji

-Existing three corps in Afrin & N Aleppo headed by Adnan al-Ahmad

-Goals: "unity of Syria, defending Latakia & Idlib" https://t.co/WOChf3G1Dd — Ryan O'Farrell (@ryanmofarrell) October 7, 2019

15 марта 2020 года появилась информация о том, что аль-Хаджи был снят с должности из-за мошеннической схемы, в которой была замешана группировка «Фейлак аш-Шам». В марте 2020 года турецкая сторона потребовала выделить для своих нужд несколько тысяч человек, но в НФО смогли предоставить только 350 человек. С учетом того, что заявленная аль-Хаджи численность альянса оценивалась в 50 тысяч боевиков, из которых 20 тысяч были членами «Фейлак аш-Шам», это вызвало подозрение у кураторов. Последующее расследование выявило, что в заявленной численности «Национального фронта освобождения» было 14 тысяч «мертвых душ», состоявших на балансе у Турции. Деньги утекали в карман руководства НФО.

За красочными отчетами группировок о тысячах подготовленных бойцов «сирийской оппозиции» зачастую кроется недокомплект личного состава. В реальности фракции не в состоянии выставить необходимое число боевиков, и во время ведения боевых действий приходится обращаться за помощью ко всем — начиная с турок и заканчивая «Хайят Тахрир аш-Шам».

Подобное лишний раз доказывает, что сегодня протурецкие группировки забыли о провозглашенных в 2011 году целях, а религиозные принципы отошли на задний план. Главное для фракций «сирийской весны» — это следование интересам нынешнего работодателя в лице Турции.

MORE:

• Forces associated with Suqour al-Sham Brigades, had already accepted Libya plan and transferred some of its forces to Turkey



• Faylaq al-Sham will take the lead because they worked with Tripoli forces in the past https://t.co/sQaq8gRLGV — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) December 27, 2019

Едва ли в 2014 году члены «Фейлак аш-Шам» и их спонсоры из «Братьев-мусульман» могли представить, что спустя 6 лет группировка отправится воевать за турецкие интересы в Ливию, которая находится в тысячах километров от родины. Однако в 2020 году среди членов «Фейлак аш-Шам» не нашлось большого числа желающих оспорить приказ Турции.

Создается ощущение, что и «Фейлак аш-Шам», и другие фракции с радостью забывают об идеалах и принципах, лишь бы остаться частью турецкого проекта и не лишиться источников дохода. Показателен пример упомянутого ранее бывшего командира «Фейлак аш-Шам» Ясира Абдул Рахима. После отставки он вступил в ряды другой протурецкой группировки «Фейлак аль-Маджд» («Корпус славы»), которая участвовала в операции «Источник мира» в октябре 2019 года. Бывший командир «Фейлак аш-Шам» успел прославиться на весь мир похищением курдской женщины.

According to SOHR person in charge if this group (Faylaq al-Majd) is Yaser Abdulrahim https://t.co/uxkbDdCkln — Mutlu Civiroglu (@mutludc) October 25, 2019

В интервью CNN Turk Абдул Рахим открыто говорил, что завидует турецкому народу из-за того, что у них есть Реджеп Тайип Эрдоган. Бывший выходец из «Фейлак аш-Шам» заявил, что горд носить турецкий флаг на груди, и вообще считает сирийцев и турок единой нацией. Аккаунт Абдул Рахима в Twitter пестрит признаниями в любви к Турции.

إن الدماء التي بذلها شهداء الجيش التركي دفاعا عن المستضعفين وحماية للنازحين وردعا للظالمين وتأمينا للخائفين ليست مشهدا عابرا فالتاريخ يؤكد أخوة الدم والعقيدة بين الشعبين منذ ملحمة جناق قلعة وحتى يومنا هذا، فطوبى للشهداء وهم يكتبون المجد والسلام بدمائهم ويقدمونها هدية للمقهورين pic.twitter.com/8oxwInN8A6 — ياسر عبد الرحيم (@major_yasser) February 28, 2020

«Фейлак аш-Шам» родилась из законспирированных боевых отрядов «Братьев-мусульман» в Сирии. Спустя годы идеология организации оказалась задвинута на задний план, а группировка превратилась в очередной поставщик «пушечного мяса» для Турции.

Non bene pro toto libertas venditur auro (лат. Позорно продавать свободу за золото).

