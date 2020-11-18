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«Фейлак аш-Шам»: как крупнейшая протурецкая группировка связана с «Братьями-мусульманами»

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«Фейлак аш-Шам»: как крупнейшая протурецкая группировка связана с «Братьями-мусульманами»

26 октября 2020 года авиация Воздушно-космических сил Российской Федерации нанесла удар по лагерю подготовки группировки «Фейлак аш-Шам» на севере провинции Идлиб. В турецком фонде SETA ФаШ охарактеризовали как защитницу интересов Анкары в Идлибе. Через нее же ведется финансирование всей «Сирийской национальной армии».

Турецкие интересы «Фейлак аш-Шам» защищает уже длительное время: группировка стала «костяком» «Национального фронта освобождения» в 2017 году, а сегодня поставляет наемников в Ливию и Нагорный Карабах. И было бы странно, окажись оно иначе, поскольку крупнейшее протурецкое формирование давно снискало славу сирийского крыла «Братьев-мусульман».

В рамках проекта «Антитеррор» Telegram-канал «Рыбарь» рассказывает об истоках формирования группировки «Фейлак аш-Шам», ее связях с «Братьями-мусульманами», а также теневой экономике турецких «прокси».

«Фейлак аш-Шам»: как крупнейшая протурецкая группировка связана с «Братьями-мусульманами»

В июне 2011 года в Брюсселе прошел конгресс сирийской оппозиции, большая часть которой была представлена радикальными исламскими партиями и группировками. Тогда же было объявлено о создании структуры под названием «Национальная коалиция в поддержку сирийской революции». Ее возглавил житель Франции Назир Хаким — член религиозно-политической организации «Братья-мусульмане»1.

Назир Хаким

В январе 2012 года члены этой коалиции сформировали «Комиссию по защите гражданского населения» во главе с суннитским священнослужителем Хейсамом Рахмой — выходцем из Хомса и давним членом «Братьев-мусульман». В 70-80-х годах прошлого века на территории Сирии организация осуществила несколько терактов, а затем началась кровопролитная война против сторонников радикального ислама, пользовавшихся поддержкой «Братьев-мусульман».

Многие члены организации бежали из страны — среди них был и Хейсам Рахма, перебравшийся в Швецию. Он обосновался в Стокгольме и впоследствии стал имамом в главной городской мечети. Формально Рахма прекратил свое членство в «Братьях-мусульманах», однако на деле никогда не прекращал контактов с организацией. В частности, он был заместителем главы «Лиги мусульманских ученых», прямо связанной с группировкой.

Хейсам Рахма

Оппозиционные сирийские источники утверждают, что реальным лидером «Комиссии по защите гражданского населения» был некий Салах аль-Хакими, также известный как «Абу Абду», — предприниматель из сирийского Хомса, которому принадлежало 80% поставляемого на рынок Персидского залива камня и гипса. Все свои накопления он вывел в Турцию и оттуда поддерживал группировки «сирийской весны» в Хомсе оружием и деньгами.

Хейсам Рахма был основным координатором проекта «Комиссии» за рубежом, а Мунзир Саррас, член политического крыла «Национальной коалиции», отвечал за деятельность организации в Сирии. Оба отчитывались перед Салахом аль-Хакими.

На начало 2012 года у «Комиссии по защите гражданского населения» не было четкой организации, но зонтичная структура стала удобной ширмой для деятельности многих группировок «сирийской весны» — к отрядам из Хомса в скором времени присоединились фракции из Латакии. К тому моменту, когда в Дамаске приняли решение о деблокировании Хомса, финансирование расширилось на Идлиб и Алеппо.

Под патронажем Назира Хакима и Хейсама Рахмы «Комиссия по защите гражданского населения» организовала финансирование группировок так называемых «повстанцев», воюющих против сирийских правительственных сил: «Лива аль-Ансар» («Бригада сторонников»), «Ансар аль-Хыляфа» («Сторонники Халифата»), «Амджад аль-Ислам аль-Фуркан», «Лива Хатын» («Бригада Хатын»), «Фиркат Абна аль-Кадисия» («Дивизия сынов Аль-Кадисии»), «Лива Усуд аль-Ислам» («Бригада львов ислама»), «Лива Муавия бин Аби Суфьян», «Лива ан-Наср биль-Каламун» («Бригада победы в Каламуне»), «Лива Халид бин аль-Валид биль-Кусейр» («Бригада Халида бин валь-Валида в Аль-Кусейре»), «Лива Суйуф аль-Хакк» («Бригада клинков праведности»), «Лива аль-Карама фи Хомс аль-Мухасыра» («Бригада достоинства в осажденном Хомсе»), «Лива Зиаб эль-Габ» («Бригада волков Эль-Габа») и другие.

Единственное, что объединяло эти фракции — потоки финансирования. Формально с «Комиссией по защите гражданского населения» они связаны не были.

«Фейлак аш-Шам»: как крупнейшая протурецкая группировка связана с «Братьями-мусульманами»

Находившийся в Турции Салах аль-Хакими финансировал группировки «сирийской весны» не в одиночку: под прикрытием «Комиссии по защите гражданского населения» осуществлялась целенаправленная денежная поддержка и по линии «Братьев-мусульман», чьих членов Абу Абду привлекал в качестве «соинвесторов».

Первоначально дочерняя структура «Братьев-мусульман» выделяла деньги и ресурсы любым оппозиционным фракциям вне зависимости от политических взглядов и трактовки ислама. Причина проста: с момента разгрома в 80-х «Братья-мусульмане» почти полностью потеряли поддержку на территории Сирии. Весь «филиал» был вынужден покинуть страну и утратил возможность вести пропагандистскую или религиозную работу среди населения. Доходило до того, что жители многих районов даже никогда не слышали о «Братьях-мусульманах», которые еще несколько десятков лет назад были главной угрозой безопасности страны.

Поэтому заявленной целью «Комиссии» значилось строительство демократической многопартийной системы в Сирии — даже несмотря на то, что это шло вразрез с идеологией «Братьев-мусульман». В эту же канву укладывалось декларируемое сотрудничество с входящими в состав «Сирийской свободной армии» (ССА) «светскими» группировками.

«Свободная сирийская армия» (ССА)

Фактически, «Комиссия по защите гражданского населения» сделала финансируемые группировки зависимыми от внешней помощи. В дальнейшем, организация под угрозой отмены поддержки требовала следовать идеологии «Братьев-мусульман». Не всегда подобная тактика приводила к успеху: например, на действия комиссии резко отреагировала группировка «Сукур аш-Шам», которая отказалась от дальнейшего сотрудничества. Однако многие фракции в Хомсе, Хаме и Идлибе охотно соглашались.

«Фейлак аш-Шам»: как крупнейшая протурецкая группировка связана с «Братьями-мусульманами»

Лидерам «Комиссии» удалось проникнуть и в главные оппозиционные сирийские структуры. Хейсам Рахма был выбран в Сирийский национальный совет, а впоследствии вошел в состав Национальной коалиции революционных и оппозиционных сил (НКРОС) — главного административного и военного органа «повстанцев».

Национальная коалиция револючионных и оппозиционных сил (НКРОС)

Назир Хаким пошел еще дальше: его избрали членом исполнительного комитета НКРОС.

Получается так, что «Братьям-мусульманам» еще в первые годы сирийского конфликта удалось вернуться в страну, подмяв под себя оппозиционные структуры и те вооруженные группировки, которые впоследствии вошли в состав «Фейлак аш-Шам».

«Фейлак аш-Шам»: как крупнейшая протурецкая группировка связана с «Братьями-мусульманами»

Значительную роль в формировании конгломерата «Фейлак аш-Шам» сыграла группировка «Хайят Дуруа ас-Саура» (организация «Щиты революции»).

В 2013 году численность «Щитов революции» оценивалась в районе 5-7 тысяч боевиков, обладающих не только стрелковым оружием, но и бронетехникой. Большинство отрядов группировки действовали в Идлибе, Хомсе и Хаме. Тем не менее, под командованием «Щитов революции» находились подразделения и в других провинциях, в том числе в Деръа и Дейр эз-Зоре.

Подобно «Комиссии по защите гражданского населения» группировка избрала тактику публичного отрицания всякой связи с «Братьями-мусульманами». В «Щитах революции» заявляли о приверженности идеалам сирийской революции в лучших традициях «Сирийской свободной армии». На деле на принадлежность к организации указывала даже символика, которая практически повторяла герб «Братьев-мусульман».

«Хайят Дуруа ас-Саура» («Щиты революции»)

В марте 2014 года составлявшие костяк группировки бригады «Фатихин», «Иман» и «Сахам аль-Хакк» покинули «Щиты революции» и присоединились к созданному конгломерату «Фейлак аш-Шам». Некоторые функционеры «Братьев-мусульман» публично осудили такой шаг, охарактеризовав предательством идей организации.

Однако у такого решения была вполне конкретная цель.

«Фейлак аш-Шам»: как крупнейшая протурецкая группировка связана с «Братьями-мусульманами»

Воевавшим против правительственных сил группировкам требовалось снабжение и финансирование извне. Очередной немногочисленной фракции было затруднительно привлечь внимание страны-спонсора «сирийской оппозиции», поэтому присоединение к союзу группировок открывало возможность получения оружия и денег.

К 2014 году для связанных с «Братьями-мусульманами» структур в Сирии сложилась непростая ситуация. С одной стороны, организации удалось вновь проникнуть в страну и, мимикрируя под «умеренную оппозицию», обзавестись лояльными боевыми отрядами. С другой — финансирования явно не хватало для обеспечения нужд подконтрольных фракций. Рано или поздно их ждал либо разгром со стороны Сирийской Арабской Армии, либо — поглощение «конкурентами».

Функционеры «Комиссии по защите гражданского населения», которые и ранее отрицали свою связь с «Братьями-мусульманами», приняли решение показательно отдалиться от организации для получения финансирования от Королевства Саудовская Аравия (КСА) — одного из крупнейших спонсоров сирийской оппозиции того периода.

Из-за того, что «Братья-мусульмане» запрещены на территории КСА, необходимо было продемонстрировать отсутствие прямой связи между организацией и «боевым крылом» в Сирии. Ради симпатий саудовских шейхов члены «Комиссии по защите гражданского населения» поддержали просаудовского кандидата Ахмада аль-Джарбу на выборах в НКРОС в июле 2013 и январе 2014 года.

Ахмад аль-Джабра

Желаемый результат был достигнут: боевое крыло сирийских «Братьев-мусульман» получило еще один канал финансирования из фондов Саудовской Аравии.

«Фейлак аш-Шам»: как крупнейшая протурецкая группировка связана с «Братьями-мусульманами»

Начало наступления «Исламского государства1 Ирака и Леванта» в Сирии спровоцировало объединение фракций «сирийской весны». Под «крылом» «Комиссии по защите гражданского населения» было уже несколько десятков группировок «оппозиции». Примерно тогда же впервые зашел разговор о формировании некой новой структуры, которая станет «ширмой» для военного крыла «Братьев-мусульман» в Сирии. Отсутствие явной связи между «Комиссией» и турецкими покровителями, равно как и показательное дистанцирование, породили версию о расколе между Салахом аль-Хакими и руководством «Братьев-мусульман», что с высокой долей вероятности стало очередным «кирпичиком» для мифа о том, что крыла организации в Сирии якобы не существует.

В конечном счете, под предлогом борьбы уже не только с правительственными войсками, но и ИГИЛ1, 10 марта 2014 года 19 фракций из провинций Алеппо, Идлиб, Латакия, Хама и Хомс объявили о создании нового альянса — «Фейлак аш-Шам» («Корпус Леванта»).

«Фейлак аш-Шам» («Корпус Леванта»)

С момента своего создания группировка позиционировалась как исконно сирийская и борющаяся за права и свободы народа САР. Политика невмешательства во внутренние дрязги и грызню между другими фракциями с подчеркнутым соблюдением нейтралитета выходила группировке боком — например, в 2015 году в «Фейлак аш-Шам» закрыли глаза на убийство собственного полевого командира «союзниками» из группировки «Джунд аль-Акса».

«Фейлак аш-Шам»: как крупнейшая протурецкая группировка связана с «Братьями-мусульманами»

Со временем эта тактика себя оправдала — когда «Хайят Тахрир аш-Шам»1 устроила междоусобицу в Идлибе и войну за территории бывших союзников в 2017-2018 годах, в «Фейлак аш-Шам» начался приток новобранцев из «пострадавших» фракций. Численность «Корпуса Леванта» выросла до 15 тысяч человек, и группировка стала одной из крупнейших во всей Сирии.

«Фейлак аш-Шам»: как крупнейшая протурецкая группировка связана с «Братьями-мусульманами»

Главнокомандующим «Фейлак аш-Шам» является Мунзир Саррас, также известный как «Абу Ибада», — бывший член «Военного совета Хомса» и «заместитель» Салаха аль-Хакими в «Комиссии по защите гражданского населения» в Сирии.

К началу 2020 года Мунзир Саррас сохранял должность командира «Фейлак аш-Шам». В частности, он был в числе присутствовавших на координационном совещании главы турецкой разведки Хаккана Фидана с протурецкими фракциями 24 января 2020 года. Кроме того, Мунзир Саррас до сих пор является членом политического крыла «Национальной коалиции в поддержку сирийской революции».

Руководство «Фейлак аш-Шам»

Правой рукой Мунзира Сарраса является дезертировавший из Сирийской Арабской Армии майор Самер Таан, возглавляющий службу безопасности «Фейлак аш-Шам».

Одну из ведущих ролей занимает Мирван Нахас, также известный как «Абу Сабхи», который отвечает за координацию деятельности с другими фракциями «сирийской весны» и «связи с общественностью». На него в 2015 году совершили покушение, тогда погиб его сын, а в июне 2017 года боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» штурмовали его дом во время боев в Маарет ан-Нуумане.

Уроженец Хомса, Мирван Нахас ныне находится в Саудовской Аравии и является одним из ключевых координаторов между «Братьями-мусульманами» и «Фейлак аш-Шам».

Зачастую лидерство в группировке приписывают некоему Салаху аль-Ираки, также известному как «шейх Абу Хаммам», — бывшему офицеру иракской армии. После того, как он выступил посредником на переговорах между «Фейлак аш-Шам» и «Хайят Тахрир аш-Шам» в разгар конфликта между ХТШ и другими фракциями в 2018 году, злопыхатели и вовсе назвали его иранцем по происхождению.

В силу своего опыта участия в боевых действиях еще в рядах ВС Ирака, Салах аль-Ираки сперва был инструктором, а потом возглавил подразделение «спецназа» в составе «Фейлак аш-Шам» — «Бригаду Аль-Хамза» (не путать с «красными беретами» и «Дивизией Аль-Хамза», которая была сформирована на базе совсем другой «Бригады Аль-Хамза»). На сегодняшний день он командует «центральными силами» в составе «Фейлак аш-Шам» и является одним из немногих иностранцев в рядах группировки.

До 2018 года командующим силами «Фейлак аш-Шам» был Фаделуллах аль-Хаджи, также известный как «Абу Ямин», уроженец сирийской деревни Кяфр Яхмул на севере Идлиба. В конце 2012 года он, находясь в звании полковника, дезертировал из сирийской армии и присоединился к «Щитам революции», где стал заместителем командира — быстрый карьерный рост объясняется его симпатиями к идеям «Братьев-мусульман».  

Руководство «Национального фронта освобождения»

«Фейлак аш-Шам»: как крупнейшая протурецкая группировка связана с «Братьями-мусульманами»

На заре своего существования боевики «Фейлак аш-Шам» вели бои с правительственными войсками на юге Идлиба. Группировка принимала участие в захвате города Хан Шейхун и осаде населенного пункта Мурека. С февраля по октябрь последний несколько раз переходил из рук в руки, пока не пал окончательно в конце 2014 года.

Некоторое время «Фейлак аш-Шам» даже значилась в списках «проверенной сирийской оппозиции», получавшей военную помощь от Соединенных Штатов Америки в рамках двухлетней программы ЦРУ. Так, например, у боевиков группировки появились противотанковые комплексы BGM-71 TOW, засветившиеся в боях в Идлибе и северной Хаме.

В марте 2015 года был создан альянс исламистских фракций «Джейш аль-Фатх» («Армия завоевания»), куда также вошла «Фейлак аш-Шам». Вместе с соседями по коалиции — группировками «Джебхат ан-Нусра»1, «Джунд аль-Акса» и «Ахрар аш-Шам» — «Фейлак аш-Шам» участвовала в операциях в Идлибе и Хаме, в том числе — захвате долины Эль-Габ, штурме города Идлиб и наступлении на северо-западе Сирии.

«Джейш аль-Фатх» («Армия завоевания»)

26 апреля 2015 года «Фейлак аш-Шам» присоединилась к другому альянсу — «Фатх Халеб» («Завоевание Алеппо»). Конгломерат группировок ставил целью захват провинции и города Алеппо, западная часть которого на тот момент контролировалась правительственными силами.

Оперативный штаб «Фатх Халеб» («Завоевание Алеппо»)

Командующим «Фатх Халеб» стал Ясир Абдул Рахим — полевой командир «Фейлак аш-Шам», бывший майор сирийской армии, дезертировавший в 2011 году и присоединившийся к группировке спустя три года. В рамках коалиции он руководил и «Оперативным штабом Мареа», через который координировал войну с «Исламским государством» и «Сирийскими демократическими силами» в районе города Аазаз на севере провинции Алеппо.

Ясир Абдул Рахим

Боевики «Фейлак аш-Шам» принимали участие в боях на подступах к северной столице, а также в столкновениях на территории самого Алеппо в июле-декабре 2016 года во время операции Сирийской Арабской Армии по освобождению восточных кварталов города. К концу года альянс «Фатх Халеб» прекратил свое существование после разгрома правительственными силами.

Отдельные фракции «Фейлак аш-Шам» действовали в других провинциях страны: например, «10 береговая дивизия» принимала участие в боях в Латакии. Именно она первая опубликовала фото убитого Олега Пешкова — пилота Су-24М, сбитого турецким истребителем 30 ноября 2015 года.

В январе 2016 года в составе «Фейлак аш-Шам» была сформирована группировка «Лива аш-Шималь» («Бригада Север»), куда вошли орудовавшие в провинции Алеппо отряды. Спустя полтора года, в конце мая 2017, «Лива аш-Шималь» была исключена из рядов «Фейлак аш-Шам» за неподчинение приказам и внутренние конфликты, а от ее командира — капитана Мустафы Рами аль-Куджа — потребовали сложить оружие. Тем не менее, «Лива аш-Шималь» оспаривала это решение и даже требовала провести расследование.

«Фейлак аш-Шам»: как крупнейшая протурецкая группировка связана с «Братьями-мусульманами»

В сентябре 2015 года в Стамбуле прошел конгресс сирийской оппозиции, где были приняты пять так называемых «принципов сирийской революции». В числе подписавших декларацию группировок была и «Фейлак аш-Шам». Одним из базисных принципов этого документа стало требование вывода всех иностранных войск с территории страны.

Уже через год об этом требовании в «Фейлак аш-Шам», как и в других отрядах, позабыли: бок о бок с турецкими войсками фракции сирийской оппозиции приняли участие в операции «Щит Евфрата» на севере провинции Алеппо.

Операция «Щит Евфрата»

Группировка участвовала во всех крупных сражениях, в том числе и боях против «Исламского государства» за город Эль-Баб.

Но даже несмотря на официальное участие в турецкой операции, «Фейлак аш-Шам» все равно оставалась, по сути, типичной полубандитской группировкой, соперничающей с «конкурентами» за раздел сфер влияния и территорию.

На протяжении всего 2017 года шли бои не только с «Хайят Тахрир аш-Шам» и ее союзниками, но и другими протурецкими фракциями: например, контрабандистами из «Ахрар аш-Шаркыя» — тогда даже потребовалось вмешательство турецких кураторов для урегулирования конфликта.

«Фейлак аш-Шам»: как крупнейшая протурецкая группировка связана с «Братьями-мусульманами»

24 сентября 2017 года ВКС России нанесли удар по штаб-квартире группировки в населенном пункте Телль Мардих в провинции Идлиб — тогда было ликвидировано свыше 40 боевиков.

В 2018 году «Фейлак аш-Шам» приняла участие в другой операции ВС Турции, направленной против курдских «Отрядов народной самообороны» в сирийском кантоне Африн — «Оливковая ветвь».

Операция «Оливковая ветвь»

Практически сразу после начала операции был убит один из командиров группировки по имени Махмуд ад-Дамс.

Командующий «Фейлак аш-Шам» Ясир Абдул Рахим занял крупную должность в штабе операции. Он даже выступал с брифингом перед СМИ и рассказывал, что операция направлена только лишь на «защиту мирных жителей от террористов». Однако вскоре Абдул Рахим был снят с должности командующего «Фейлак аш-Шам», перед этим пережив попытку покушения. Причина достоверно неизвестна, но местные источники связывали это с тем, что Рахим якобы участвовал в переговорах с российской стороной о выдаче тела российского военного летчика Романа Филиппова, чей штурмовик был сбит в провинции Идлиб 3 февраля 2018 года.

На место Ясира Абдул Рахима был назначен доселе неизвестный Халдун Мадур, также известный как «Абу Джамиль». Он же стал командующим на севере провинции Алеппо.

«Фейлак аш-Шам»: как крупнейшая протурецкая группировка связана с «Братьями-мусульманами»

28 мая 2018 года под патронажем Турции был сформирован «Национальный фронт освобождения» («Аль-Джабхат аль-Вотания лит-Тахрир»), в который вошли крупнейшие оппозиционные группировки Идлиба, в том числе и «Фейлак аш-Шам».

Структура «Национального фронта освобождения»

Лидером НФО был избран Фадедуллах аль-Хаджи — сторонник «Братьев-мусульман», командовавший до этого силами «Фейлак аш-Шам».

5 июня в состав «Фейлак аш-Шам» вошла ранее присоединившаяся к НФО группировка «Лива Шухада аль-Ислам» («Бригада мучеников ислама»). Отряд был создан в 2013 году и активно участвовал в боях в Дарайе — пригороде Дамаска — вплоть до капитуляции в 2016 году и последующего вывода в Идлиб.

«Лива Шухада аль-Ислам» («Бригада мучеников ислама»)

4 октября 2019 года «Национальный фронт освобождения» стал частью «Сирийской национальной армии» (СНА), пришедшей на смену «Сирийской свободной армии», — конгломерату группировок под патронажем Турции, которому было предано подобие военной структуры. НФО должен был составить четыре корпуса «Сирийской национальной армии», но процесс полноценной интеграции так и не был завершен — по сегодняшний день НФО позиционирует себя как самостоятельное объединение в рядах СНА. Командиром остается Фадедуллах аль-Хаджи.

Структура «Сирийской национальной армии»

15 марта 2020 года появилась информация о том, что аль-Хаджи был снят с должности из-за мошеннической схемы, в которой была замешана группировка «Фейлак аш-Шам». В марте 2020 года турецкая сторона потребовала выделить для своих нужд несколько тысяч человек, но в НФО смогли предоставить только 350 человек. С учетом того, что заявленная аль-Хаджи численность альянса оценивалась в 50 тысяч боевиков, из которых 20 тысяч были членами «Фейлак аш-Шам», это вызвало подозрение у кураторов. Последующее расследование выявило, что в заявленной численности «Национального фронта освобождения» было 14 тысяч «мертвых душ», состоявших на балансе у Турции. Деньги утекали в карман руководства НФО.

За красочными отчетами группировок о тысячах подготовленных бойцов «сирийской оппозиции» зачастую кроется недокомплект личного состава. В реальности фракции не в состоянии выставить необходимое число боевиков, и во время ведения боевых действий приходится обращаться за помощью ко всем — начиная с турок и заканчивая «Хайят Тахрир аш-Шам».

Подобное лишний раз доказывает, что сегодня протурецкие группировки забыли о провозглашенных в 2011 году целях, а религиозные принципы отошли на задний план. Главное для фракций «сирийской весны» — это следование интересам нынешнего работодателя в лице Турции.

«Фейлак аш-Шам»: как крупнейшая протурецкая группировка связана с «Братьями-мусульманами»

Едва ли в 2014 году члены «Фейлак аш-Шам» и их спонсоры из «Братьев-мусульман» могли представить, что спустя 6 лет группировка отправится воевать за турецкие интересы в Ливию, которая находится в тысячах километров от родины. Однако в 2020 году среди членов «Фейлак аш-Шам» не нашлось большого числа желающих оспорить приказ Турции.

«Фейлак аш-Шам»: как крупнейшая протурецкая группировка связана с «Братьями-мусульманами»

Создается ощущение, что и «Фейлак аш-Шам», и другие фракции с радостью забывают об идеалах и принципах, лишь бы остаться частью турецкого проекта и не лишиться источников дохода. Показателен пример упомянутого ранее бывшего командира «Фейлак аш-Шам» Ясира Абдул Рахима. После отставки он вступил в ряды другой протурецкой группировки «Фейлак аль-Маджд» («Корпус славы»), которая участвовала в операции «Источник мира» в октябре 2019 года. Бывший командир «Фейлак аш-Шам» успел прославиться на весь мир похищением курдской женщины.

В интервью CNN Turk Абдул Рахим открыто говорил, что завидует турецкому народу из-за того, что у них есть Реджеп Тайип Эрдоган. Бывший выходец из «Фейлак аш-Шам» заявил, что горд носить турецкий флаг на груди, и вообще считает сирийцев и турок единой нацией. Аккаунт Абдул Рахима в Twitter пестрит признаниями в любви к Турции.

«Фейлак аш-Шам» родилась из законспирированных боевых отрядов «Братьев-мусульман» в Сирии. Спустя годы идеология организации оказалась задвинута на задний план, а группировка превратилась в очередной поставщик «пушечного мяса» для Турции.

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«Братья мусульмане», «Исламское государство» (ИГ1, ИГИЛ), «Исламское государство Ирака и Леванта», «Хайят Тахрир аш-Шам», «Джебхат ан-Нусра» — террористические группировки, запрещенные в России.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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