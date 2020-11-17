Вашингтон, 17 ноября. Бывший президент США Барак Обама считает, что России якобы не хватает военных баз, чтобы получить статус сверхдержавы.

Экс-глава Америки по неизвестной причине решил, что у России будто бы «мало союзников». В мемуарах Обама пишет, что РФ якобы уступает США в ядерном арсенале, а для статуса сверхдержавы нужно иметь широкую сеть альянсов и военных баз.

Бывший президент США попытался разобраться не только в военной мощи Российской Федерации, но и в экономике. По его словам, российская экономика почти якобы полностью зависела от экспорта нефти, газа, минералов и вооружений.

Федеральное агентство новостей также писало, что Обама указал на открытость президента России в перезагрузке отношений с США. По словам бывшего американского лидера, его российский коллега выступал за устранение привычек, которые появились во времена холодной войны.