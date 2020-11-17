Разработчик вакцины от COVID-19 оценил вероятность пожизненного иммунитета

Москва, 17 ноября. Переболевшие коронавирусом не смогут сохранить иммунитет к инфекции навсегда. Об этом заявил глава «Вектора» Ринат Максютов.

То есть тем, кто уже переболел коронавирусом, также потребуется прививка, как и тем, кто не сталкивался с этой инфекцией. Формирующийся во время болезни иммунитет потребует ревакцинации. Вакцина «ЭпиВакКорона» подходит для этого, добавил Ринат Максютов. Это возможно благодаря реактогенной основе препарата и отсутствию в его составе фоновых вирусных белков.