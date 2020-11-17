Деятели российского кино признались в любви к фильмам именинника Скорсезе

Мастер гангстерского кино Мартин Скорсезе отмечает во вторник, 17 ноября, день рождения. Обладателю «Оскара», «Золотого глобуса», BAFTA и многих других престижных кинопремий, неоднократно признававшемуся одним из наиболее влиятельных кинорежиссеров нашего времени, исполнилось 78 лет.

В день рождения знаменитого режиссера ФАН обсудил его творчество с российскими кинокритиками и деятелями кино, а также вспомнил лучшие фильмы Скорсезе.

Между церковью и кинематографом

Потомок итальянских иммигрантов Мартин Скорсезе родился в 1942 году в Нью-Йорке в семье набожных католиков. Любовь к кино Мартину прививали родители и старший брат, которые водили будущего режиссера в кинотеатры, — он болел астмой и из-за частых приступов не мог играть с другими мальчишками.

В юности Мартин хотел пойти по отцовским стопам и стать священником, но страсть к кинематографу перевесила — Скорсезе стал студентом Нью-Йоркского колледжа наук и искусства, откуда выпустился в 1964 году со степенью бакалавра искусств.

Настоящая слава пришла к режиссеру в 1976 году, когда на экраны вышел фильм «Таксист» с Робертом Де Ниро в главной роли. По мнению многих критиков, лента и сегодня остается лучшей работой Скорсезе. Картина получила 18 кинопремий, среди них — «Золотая пальмовая ветвь» Каннского фестиваля, две BAFTA, а также четыре номинации на «Оскар».

40 лет «Бешеному быку»

Ровно 40 лет назад, в 1980 году, на мировые экраны вышел фильм «Бешеный бык» — все с тем же Де Ниро. Всего за два года до этого Скорсезе едва не умер от передозировки наркотиков, и актер, навещая друга в больнице, буквально заставил того снять спортивную драму о боксере с тяжелым характером.

Скорсезе отнекивался: он терпеть не мог фильмы о спорте. Но Де Ниро удалось настоять на своем. Многие говорят, что артист, который получил «Оскара» за роль в «Бешеном быке», своей настойчивостью спас режиссеру жизнь.

Российский кинокритик Сергей Кудрявцев рассказал ФАН, что и сегодня этот фильм поражает зрителя.

«Поскольку он снят в черно-белой стилистике, создается впечатление хроникальности всего происходящего на экране. Но в то же время это чрезвычайно убедительная, с режиссерской и с актерской точек зрения, работа Скорсезе и Де Ниро. Это потрясающий фильм, в котором режиссеру и актеру удалось передать историю боксера Ла Мотты. И это прежде всего история человека, а не спортсмена. Это поражает», — говорит Кудрявцев.

Кинокритик отметил, что сотрудничество Скорсезе и Де Ниро — это лучшие страницы в творчестве обоих голливудских звезд.

Нравится этот тандем и российскому режиссеру Карену Шахназарову.

«Я люблю Скорсезе. Он большой, конечно, мастер. Наверное, одни из любимых его фильмов — это «Злые улицы» и «Таксист», — сказал Шахназаров, которого звонок корреспондента ФАН застал на совещании.

Скорсезе в Советском Союзе

В 1983 году Скорсезе весьма неожиданно примерил на себя образ актера, причем в советском фильме «Анна Павлова», который снял Эмиль Лотяну. Режиссер сыграл итальянского оперного импресарио Джулио Гатти-Казацца (озвучил американца Ролан Быков).

В той кинокартине, рассказывающей о легендарной русской балерине, также снялся Игорь Скляр, и он рассказал ФАН интересную историю.

«Могу только вспомнить, что сначала на эту роль планировался Роберт Де Ниро, с которым мы познакомились на «Мосфильме». Я точно помню, что было воскресенье и его специально привезли, водили по студии. Привели в буфет, накрыли стол, интересно было… А мы с Леной Прокловой озвучивали в тот день какие-то сцены из фильма. Потом довольно долго общались, — вспоминает Скляр. — Но Роберт так и не сыграл в «Анне Павловой». Вместо него снялся как раз Скорсезе. Мы с ним в кадре не встретились и никак не пересекались. Знаю только о его впечатлениях о фильме. Не могу сказать, почему их поменяли, не знаю…»

Сам Скорсезе позже рассказывал, что Москва, в которой он гостил две недели, пока шли съемки, очень понравилась ему своей самобытностью и величественностью.

Ди Каприо — это новый Де Ниро

Можно смело утверждать, что Скорсезе — тот самый режиссер, который по-настоящему открыл миру Леонардо Ди Каприо. Именно Мартин показал зрителю, что молодой американец — это не просто «красавчик», которому не хватило места на огромной двери в «Титанике», но действительно талантливый и разноплановый актер.

В «Бандах Нью-Йорка» Скорсезе заставил Лео перевоплотиться в одержимого местью сироту, в «Авиаторе» — сыграть страдающего тяжелой формой обсессивно-компульсивного расстройства кинопродюсера Говарда Хьюза.

В 2006 году на экраны вышел фильм «Отступники», где, как ни странно, не было Роберта де Ниро, зато были Джек Николсон, Мэтт Деймон, Марк Уолберг и уже упомянутый Ди Каприо. Лента быстро собрала баснословную сумму в мировом прокате и стала самым успешным коммерческим фильмом режиссера. Именно за «Отступников» Скорсезе получил, наконец, заветный «Оскар» как лучший режиссер.

В 2010 году Скорсезе снял «Остров проклятых» — на сей раз Ди Каприо пришлось сыграть сыщика, при странных обстоятельствах потерявшего семью. В 2014 году вышел скандальный «Волк с Уолл-стрит» — и снова с Лео в главной роли — о брокере Джордане Белфорте, который как никто умел продавать ручки. Фильм получил номинацию на «Оскар», но уступил исторической драме «12 лет рабства».

Мартин Скорсезе был номинирован на премию Американской киноакадемии девять раз: за фильмы «Бешеный бык» (1981), «Последнее искушение Христа» (1989), «Славные парни» (1991), «Банды Нью-Йорка» (2003), «Авиатор» (2005), «Отступники» (2007), «Хранитель времени» (2012), «Волк с Уолл-стрит» (2014) и, наконец, в нынешнем году — за фильм «Ирландец».

Российский коллега Скорсезе, режиссер Алексей Герман — младший, признался ФАН, что для него творчество американца делится на несколько этапов.

«Мартин Скорсезе, без преувеличения, — великий американский режиссер. На мой взгляд, есть несколько Скорсезе, — рассуждает Герман-младший. — Есть Скорсезе ранний – времен «Таксиста», «Бешеного быка». Это Скорсезе молодой, из плеяды тогдашних американских режиссеров — Фрэнсиса Форда Копполы, Стивена Спилберга — это все была одна компания. Это были выдающиеся молодые ребята, которые пришли и перевернули Голливуд. И тот Мартин Скорсезе, еще не так профессионально выверенный, но тем не менее великий, для меня намного ближе, чем уже поздний Скорсезе. Все ранние его картины нужно смотреть обязательно. А вот поздние работы — по желанию».

Кстати, в прошлом году Скорсезе намекнул журналистам, что его фильм «Ирландец» (на этот раз снова не обошлось без Де Ниро в роли гангстера) может стать его последней картиной.

Мартин Скорсезе был женат пять раз, у него четверо детей. Сегодня режиссер проживает в родном Нью-Йорке, практикует трансцендентальную медитацию и занимается благотворительностью.