Цымбалюк-Романовская опубликовала фото Джигарханяна в день его похорон

Москва, 17 ноября. Третья жена покойного Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская опубликовала его фото в день похорон.

Пианистка выложила снимок на своей странице в Instagram. На черно-белом фото Армен Джигарханян сидит в зрительном зале и, будто прощаясь, машет рукой. Цымбалюк-Романовская не стала подписывать снимок заслуженного артиста. Многие комментаторы выразили бывшей супруге актера соболезнования в связи с его кончиной.

«Светлая память!»; «Сочувствую! Если бы он жил, Виталина, с тобой, то прожил бы 100 лет минимум»; «Легенда всех времен... Улыбка, глаза, доброта, мудрые мысли, необыкновенный талант, юмор»; «Жаль, очень жаль — уходит эпоха советских прекрасных актеров, и таких никогда уже больше не будет», — посочувствовали подписчики пианистки.

Армена Джигарханяна не стало 14 ноября, артист скончался на 86-м году жизни. Друзья звезды советского кино говорили, что последние несколько месяцев он серьезно болел. Тем не менее Джигарханян оставался стойким человеком и даже шутил по поводу смерти.

Церемония прощания с заслуженным актером проходит 17 ноября в Москве. Цымбалюк-Романовская отказалась приходить на похороны бывшего мужа.

Отметим, что Виталина Цымбалюк-Романовская в смерти бывшего мужа винит его родственников. Она считает, что режиссеру не был оказан должный уход. Сын покойного актера Степан придерживается другого мнения. Он обвинил Цымбалюк-Романовскую в спекуляциях и назвал «женой на час».