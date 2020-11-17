Экс-продюсер «Ласкового мая» призвал богатых помочь людям во время пандемии



Санкт-Петербург, 17 ноября. На пресс-конференции медиагруппы «Патриот» поэт, художник, дизайнер Вадим Цыганов, в конце 1980-х продюсирующий популярную группу «Ласковый май», обратился к состоятельным россиянам с призывом поддержать людей, которые оказались в тяжелых жизненных обстоятельствах из-за пандемии коронавируса.

«Страна брошена и кинута. Эту псевдоподдержку населения я даже комментировать не буду. Мы прекрасно знаем, сколько получают те люди, которые делают эти истории. Это не честно. Я не призываю к честности, я призываю к милосердию: пожалуйста, помогите, потому что страна находится в критической ситуации», — обратился к россиянам Вадим Цыганов.

По мнению художника, пришло то время, когда необходимо забыть о сверхприбыли и подумать о сохранении народа.

«Нужно думать о корнях, а корневая история — это народ. Я недавно приехал из Изборска: проблема серьезная — вымирают города, уходят деревни в землю. Ну, давайте поддержим Меладзе или какого-то Воробья (речь идет о Елене Воробей. — Прим. ФАН). А смысл? Надо поддерживать народ, с любовью. А если нет любви — все закончится», — уверен Вадим Цыганов.

Супруга художника, композитор и модельер Виктория Цыганова считает, что поддержка населения должна быть действенной и не выглядеть «печеньками Нуланд на Майдане».

«Вам печенька, а потом революционная ситуация», — опасается она.

По словам модельера, трудно противостоять миру, который наполнен другими ценностями, но нужно всегда думать о людях, которые нас окружают, и быть внимательными к их нуждам.

«В «инстаграмах» у нас одни ценности — и так мы живем, и эдак, — каждый из нас — живой человек и попадает в зависимости. Мы не ангелы, но добрые вещи надо поддерживать, безусловно», — отметила Виктория Цыганова.

В ближайшее время читайте на ФАН эксклюзивное интервью с Викторией Цыгановой.