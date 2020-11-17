Москва. 17 ноября. Украинские власти не решатся использовать так называемый карабахский сценарий для решения гражданской войны в Донбассе. Об этом заявил украинский политический эксперт Ростислав Ищенко, комментируя процесс урегулирования ситуации на юго-востоке Украины.

В интервью информационному изданию «Украина.ру» Ищенко подробно рассказал, почему военные конфликты в Нагорном Карабахе и Донбассе нельзя сравнивать, а также обратил внимание, что Киев попросту не сможет отказаться от Минских соглашений и реализовать план силового захвата ДНР и ЛНР.

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук заявил, что Киев вряд ли сможет закончить гражданскую войну на востоке страны в начале 2021 года. Он заявил, что военный конфликт, вспыхнувший в регионе, украинские власти не смогут закончить за один день. Однако, по словам Кравчука, Киев якобы делает все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию.

Ростислав Ищенко указал, что заявления некоторых одиозных украинских политических деятелей и представителей националистских группировок о том, что Киеву пора брать пример с Азербайджана и решить проблему Донбасса с помощью карабахского сценария, будут оставлены без внимания. Украинские власти не решатся на силовую операцию на востоке Украины сразу по нескольким важным причинам.

Ищенко рассказал, почему карабахский сценарий нельзя применить в Донбассе. Он обратил внимание, что, если Киев возобновит военные действия в регионе, то, вероятнее всего, развяжет руки России, которая быстро закончит гражданскую войну на Украине.

«Четкая линия разграничения есть. Предположить, что начнется украинское наступление а-ля последнее азербайджанское, невозможно. Интеграция ДНР и ЛНР в российскую экономику происходит. Паспорта раздают, то есть политическая интеграция тоже происходит», — заметил Ищенко.

По словам эксперта, в отличие от Донбасса, Нагорный Карабах с 1988 года был регионом, у которого никогда не было определенного статуса, что и привело к деэскалации конфликта между Арменией и Азербайджаном.

Ранее военный эксперт Виктор Баранец рассказал о серьезной ошибке Украины, которая может привести к тому, что над Киевом поднимется российский флаг.