Махачкала более двух суток остается без электричества

Махачкала, 17 ноября. Жители Махачкалы из-за непогоды остались без электричества на двое суток. В большей части города энергоснабжение к утру вторника восстановлено, однако в отдельных районах дагестанской столицы его все еще нет, рассказали ФАН махачкалинцы.

Из-за проливных дождей, прошедших в конце минувшей недели по республике, без электроэнергии в воскресенье остались более 100 тыс. человек. В Махачкале и пригородных поселках свет был отключен в течение всего воскресенья и понедельника.

«Света, отопления, воды не было два дня – в воскресенье и понедельник. Вчера вечером все восстановили, но два дня пришлось провести без тепла и воды с маленькими детьми», – рассказал ФАН житель улицы Энгельса в Махачкале Мурад.

Подобная ситуация наблюдалась и на окраинах. Так, в поселке Новый Хушет электричество вернули еще не во все дома.

«У нас света нет с воскресенья. Говорят, что ремонтируют, но света до сих пор нет», – сообщила местная жительница Хадижат.

В другом пригородном поселке Семендере также нет электричества.

«В Семендере света нет. Думаю, что ремонтники работают пока на тех участках, за которые могут получить нагоняй. До нас дойдут в последнюю очередь», – объяснил житель поселка Багаудин.

В связи со сложившейся ситуацией еще в понедельник врио главы Дагестана Сергей Меликов созвал экстренное совещание, на котором поручил властям Махачкалы создать оперативный штаб по устранению перебоев с электричеством. Причем руководитель региона призвал подходить к этим вопросам более взвешенно и, прежде всего, предупреждать возникновение чрезвычайных ситуаций.

По данным управления пресс-службы махачкалинской администрации, соответствующий оперштаб уже создан в городе. Он будет постоянно мониторить ситуацию и оперативно решать проблемы, заверили в мэрии.

ФАН поинтересовался у властей Махачкалы и энергоснабжающей компании, какие шаги планируется предпринять для системного решения проблемы с перебоями электроснабжения в городе.

В «Дагэнерго» не смогли оперативно дать комментарий. В мэрии дагестанской столицы объяснили, что поддержанием в рабочем состоянии трансформаторов и других инфраструктурных объектов занимаются их собственники. Несмотря на это, местные власти в 2020 году намерены установить на проблемных участках новые трансформаторы.

«Ремонт и развитие инженерной инфраструктуры – прерогатива собственников, в данном случае – ресурсоснабжающих организаций. Несколько лет назад в состав города вошли бывшие садоводческие товарищества, которые сами приобретали трансформаторы для небольших микрорайонов, которые сегодня разрослись, и эти трансформаторы не стоят на балансе у ресурсоснабжающей организации. Главой города Махачкалы Салманом Дадаевым было принято решение закупить и установить на наиболее проблемных локациях трансформаторы для устранения так называемых «узких мест». Работа проводится с начала текущего года, уже установлено 15 трансформаторов, до конца года планируется установка еще порядка 10», – рассказали ФАН в столичной администрации.

Там же добавили, что в Махачкале продолжаются аварийно-восстановительные работы.