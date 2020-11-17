Елена Панина: Путин новым Планом обороны послал сигнал «партнерам» России

Депутат Госдумы Елена Панина объяснила, зачем России понадобился новый План обороны.

Президент России Владимир Путин подписал указ «О введении в действие Плана обороны Российской Федерации на 2021–2025 годы». Нельзя сказать, чтобы публикация сообщения о подписании президентом этого указа являлась чем-то особенным. По окончании срока предыдущего документа (2016–2020 годы) глава государства вводит в действие следующий пятилетний оборонительный план. Его детали не раскрываются, но те, кого он непосредственно касается, в курсе, что конкретно следует делать.

Важно в произошедшем другое. В отличие от предыдущего, новый План обороны Российской Федерации опирается на новую концепцию ядерной безопасности, введенную в действие указом президента от 2 июня 2020 года. И вот этот документ имеет много отличий от прошлого.

В первую очередь принцип ядерного сдерживания расширяется за пределы только оборонительного применения ядерного оружия — вплоть до стратегического. По новой доктрине, Россия считает допустимым задействовать ядерный арсенал для отражения агрессии не только против непосредственно себя, но и против своих союзников.

Во-вторых, к угрозам уровня обязательного ядерного ответа сейчас относится и так называемая обычная конвенционная война традиционным оружием, если таковая несет угрозу существования государства.

Содержание Плана обороны является секретным. Но можно с уверенностью предположить, что в нем наверняка оставили след слова Владимира Путина о том, что для отражения угрозы Россия считает себя вправе и даже обязанной не только применять ядерное оружие по странам, непосредственно начавшим войну против нас, но и сразу переходить к нанесению стратегических ударов «по центрам принятия решений». В том числе — превентивных.

Перечень факторов, автоматически ведущих к активному российскому ядерному ответу, изложен в документе под названием «Основы государственной политики в области ядерного сдерживания». Там четко говорится, что ядерное сдерживание необходимо России для того, чтобы любой «попытавшийся» атаковать противник заранее был осведомлен о «неотвратимости тотального возмездия».

Учитывая рост неадекватности внешней политики ряда стран и повышение жесткости их риторики, вопрос укрепления обороны России приобретает особое значение. И совершенствование оборонительных способностей страны — тоже.

На этом фоне особый интерес вызывает мелькнувшее в СМИ сообщение о создании в РФ нового центра управления ядерными силами страны. Во время совещания с главами федеральных ведомств, руководителями предприятий ОПК и руководящим составом Министерства обороны РФ глава государства сообщил о выходе на финишный этап создания новейшего пункта управления Вооруженными силами России, в том числе и ядерными.

Он отличается сверхзащищенностью, надежностью каналов связи с частями и подразделениями армии, авиации и флота, обеспечивает надежность и своевременность реагирования на угрозы, а также управление войсками и страной в случае возникновения конфликта любой интенсивности, вплоть до глобального ядерного.