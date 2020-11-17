Пьеха рассказал Муцениеце, почему не хочет жениться

Москва, 17 ноября. Известный певец, внук народной артистки СССР Эдиты Пьехи Стас заявил, что больше не хочет жениться, и оценил плюсы гостевого брака.

Пьеха стал гостем шоу актрисы и модели Агаты Муцениеце «Честный развод». В студии исполнитель объяснил, что брак больше не входит в его планы, поскольку нынешняя система, по его мнению, устарела и не работает.

Артист считает, что нынешнее время подразумевает большую внутреннюю свободу, а то количество информации и коммуникаций, что есть сейчас, не позволяют «быть плотно» с одним человеком.

«По мне, гостевой брак – альтернатива. И это нормально и не подразумевает, что я буду ходить куда-то, искать других женщин», — заявил он.

Певец добавил, что в представительницах прекрасного пола ценит честность, здоровый нарциссизм и желание развиваться.

Пьеха никогда не раскрывал перед фанатами подробности своей личной жизни. Известно, что больше четырех лет он встречался с участницей «Фабрики звезд» Викторией Смирновой — двоюродной сестрой рэпера Тимати. Отношения закончились, когда девушка переехала в Великобританию. Затем Пьеха женился на модели Наталии Горчаковой, которая в 2014 году родила ему сына Петра.

Певец, скрывая детали своих отношений, тем не менее публично рассказывал о наркотической зависимости и пережитом инфаркте.

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