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Пьеха рассказал Муцениеце, почему не хочет жениться

Пьеха рассказал Муцениеце, почему не хочет жениться

Москва, 17 ноября. Известный певец, внук народной артистки СССР Эдиты Пьехи Стас заявил, что больше не хочет жениться, и оценил плюсы гостевого брака.

Пьеха стал гостем шоу актрисы и модели Агаты Муцениеце «Честный развод». В студии исполнитель объяснил, что брак больше не входит в его планы, поскольку нынешняя система, по его мнению, устарела и не работает.

Артист считает, что нынешнее время подразумевает большую внутреннюю свободу, а то количество информации и коммуникаций, что есть сейчас, не позволяют «быть плотно» с одним человеком.

«По мне, гостевой брак – альтернатива. И это нормально и не подразумевает, что я буду ходить куда-то, искать других женщин», — заявил он.

Певец добавил, что в представительницах прекрасного пола ценит честность, здоровый нарциссизм и желание развиваться.

Пьеха никогда не раскрывал перед фанатами подробности своей личной жизни. Известно, что больше четырех лет он встречался с участницей «Фабрики звезд» Викторией Смирновой — двоюродной сестрой рэпера Тимати. Отношения закончились, когда девушка переехала в Великобританию. Затем Пьеха женился на модели Наталии Горчаковой, которая в 2014 году родила ему сына Петра.

Певец, скрывая детали своих отношений, тем не менее публично рассказывал о наркотической зависимости и пережитом инфаркте.

Ранее Пьеха в честь своего сорокалетия опубликовал материал, посвященный кризису среднего возраста и реакции мужчины на него.

Недавно Стас Пьеха рассказал о передозировке наркотиками и инфаркте. Ранее Стас Пьеха рассказал, как переболел коронавирусом и что больше всего помогло ему в лечении.

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