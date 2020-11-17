Российская компания вынудила суд США обойти санкции. Колонка Евгения Беня

Компании американского дивизиона российской группы НЛМК (Новолипецкого металлургического комбината) заключили мировое соглашение с Минторгом США по иску о пошлинах на ввоз стальных слябов в Штаты. В мировом соглашении Правительство США не признало неправомерность своих действий, однако согласилось возместить НЛМК значительную часть уплаченных тарифов с учетом начисленных процентов. В соответствии со статьей 232 закона «О расширении торговли», в марте 2018 года США ввели по всему миру пошлины на импорт стали (25%) и алюминия (10%). Таким образом, после теперешнего решения суда реальность и запросы американской экономики берут вверх над непродуктивным режимом санкционных ограничений.

Сляб — полупродукт металлургического производства, представляющий собой стальную заготовку прямоугольного сечения с большим отношением ширины к высоте (до 15). Ширина сляба 400-2500 мм, высота (толщина) 75-600 мм. Слябы получают из слитков прокаткой на обжимных станах — слябингах (иногда на блюмингах или блюмингах-слябингах), а также непосредственно из жидкого металла на установках непрерывного литья. Доля группы компаний НЛМК в мировом производстве слябов на 2019 составляет 21%. Ежегодно НЛМК поставлял на свои американские заводы 1,5 млн т слябов. На долю американского рынка приходится седьмая часть выручки НЛМК — почти 16% продаж.

Благодаря самообеспеченности в основных сырьевых материалах и высокой технологической оснащенности НЛМК входит в число самых эффективных и прибыльных производителей стали в мире. Компания имеет ассортимент продукции, обеспечивающий лидерство на рынках и высокую эффективность продаж. Используя преимущества гибкой производственной цепочки, сбалансированного продуктового ряда, эффективной системы сбыта и обширной географии продаж, НЛМК обладает возможностью своевременно реагировать на постоянно изменяющиеся рыночные условия.

В США у НЛМК три завода: два в Пенсильвании и один в Индиане. Бизнес американского дивизиона был построен на том, что компания поставляла липецкие слябы на свои американские заводы. Местным производителям стали, зависящим от цен на лом (в США преобладает электросталеплавильное производство), трудно конкурировать со стальными полуфабрикатами из России. Рентабельность ведущих американских сталелитейных компаний AK Steel, Nucor и US Steel за последние пять лет не превышала 10-15%. Этот же показатель у российских НЛМК, ММК и «Северстали» стабильно держится на уровне 30%.

Однако Дональд Трамп подписал в апреле 2017 года указ «Покупай американское, нанимай американцев». Он обязал госструктуры увеличить закупки продукции, выпущенной в США. Слябы являются полупродуктом, а от полупродуктов после указа тоже стало требоваться американское происхождение.

В 2018 году США ввели для всего мира таможенные пошлины на ввоз стали (25%) и алюминия (10%) как на стратегически важную продукцию. И импорт слябов тоже был обложен пошлиной в 25%. Но цены на американском рынке были такие высокие и себестоимость производства в России такая низкая, что поначалу можно было эффективно работать даже с пошлинами.

И тут цены на сталь в США снизились. Американский дивизион НЛМК пытался перейти с российских слябов на американские, бразильские, мексиканские и канадские. Но эти рынки не смогли обеспечить заводы слябами необходимого размера и качества. НЛМК был вынужден приостановить инвестиции в свое американское производство.

В марте 2018 года американский дивизион НЛМК обратился в Минторг США с просьбой вывести слябы из-под действия пошлин. Президент NLMK USA Боб Миллер тогда разъяснял, что в случае, если слябы не будут исключены из списка стальной продукции, на которую налагается пошлина, компания может столкнуться с необходимостью сокращения штата на заводе в Пенсильвании, а это более тысячи рабочих мест. Кроме того, как писала компания в письме в Минторг США, пошлины могут вынудить НЛМК остановить производство.

В апреле 2019 года пришел отказ от Минторга США, так как американские фирмы-конкуренты, у которых рентабельность в два раза ниже, выступили против такой меры. И НЛМК в феврале этого года стал оспаривать это решение в суде по международной торговле США с требованием отменить для компании пошлины, введенные по требованию президента Дональда Трампа. Компании американского дивизиона группы НЛМК обратились с иском о неправомерности отказа Минторга США в удовлетворении требований об исключении слябов из-под действия импортных пошлин.

Компания утверждала, что пошлины негативно сказываются и на американских заводах, где придется сократить производство и персонал. Группа просила суд признать отказ Минторга США исключить слябы из решения о пошлинах на сталь и алюминий незаконным и признать право НЛМК на возмещение ранее оплаченных пошлин в размере около 170 млн долларов.

Хотя в мировом соглашении Правительство США не признало неправомерность своих действий, однако по решению суда согласилось возместить НЛМК значительную часть уплаченных тарифов с учетом начисленных процентов.

Нынешнее решение суда по международной торговле, хотя отчасти и носит половинчатый характер, но в полном объеме красноречиво свидетельствует о бесперспективности санкционных ограничений, которые стали краеугольным камнем политики США в последние три года. Потому что торговые войны и санкции, как правило, бумерангом попадают именно в тех, кто их инициировал, ибо в современном мире все тесно взаимосвязано. И в результате сами же американцы сталкиваются с насущной необходимостью действовать в обход своих же санкций.