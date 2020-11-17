Эксперт рассказал, когда следует ожидать атаки дронов ВСУ в Донбассе

Киев, 17 ноября. В 2021 году Украина планирует атаковать Донбасс при помощи модернизированных турецких беспилотников. Об этом заявил полковник запаса Константин Сивков.

В конце 2021 года Турция планирует закончить проект модернизации ударных беспилотников Bayraktar TB2. Обновленные дроны поступят и на вооружение украинских войск. Доктор военных наук и полковник запаса Константин Сивков в эфире YouTube-канала «Рой ТВ» заявил, что Киев применит их в операции в ДНР.

Сивков предположил, что турецкие разработчики намерены в ходе модернизации исправить одну из уязвимостей дронов, которая заключается в слабой защищенности от радиоэлектронного подавления. Это делало Bayraktar уязвимой мишенью и для работы российских комплексов радиоэлектронной борьбы.

«Я думаю, что с этой точки зрения следующий тур турецко-украинской атаки по Донбассу, исходя из времени проведения работ по модернизации, будет в конце 2021 года», — отметил Сивков.

Ранее депутат Верховной рады Евгений Добряк заявил, что Киев ведет с Анкарой переговоры о поставках вооружений и беспилотников. В октябре СМИ сообщили, что Украина закупит 48 дронов модели Bayraktar TB2 у Турции. Эксперты сочли, что в таком количестве они могут угрожать обороне ДНР.

Военный эксперт Борис Рожин в свою очередь допустил, что на эскалацию конфликта в Донбассе украинские власти могут пойти уже зимой. Своими мыслями он поделился с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Напомним, в конце октября новый дрон-камикадзе ST-35 «Гром» презентовали на Украине. Новинку представила компания «Атлон Авиа».