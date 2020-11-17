Бывший концертный директор Лободы рассказал о ее вражде с Ани Лорак

Москва, 17 ноября. Известная певица Светлана Лобода недолюбливает свою коллегу Ани Лорак. Об этом рассказал бывший концертный директор исполнительницы Стас Пшеницын.

По словам бывшего организатора гастрольных туров Лободы, между звездами сложились далеко не самые дружеские отношения. Он считает, что певицы чуть ли не откровенно враждуют.

Пшеницын вспомнил об инциденте на вручении одной престижной музыкальной премии в России. В номинации сошлись Лобода и Лорак, но победа досталась первой.

«Идет прямой эфир, я сижу его смотрю и переписываюсь о чем-то с Нателлой Крапивиной, продюсером Светланы Лободы. Объявляют: «Лучшая певица года — Лобода!» Мне Нателла отправляет сообщение: «Видал, какая рожа была у Лорак?!» — рассказал Пшеницын.

По его словам, у Лободы гонорары в два раза выше, чем у Лорак. Свою бывшую клиентку он считает при этом менее талантливой, поскольку она, в отличие от конкурентки, не способна весь концерт петь вживую.

Пшеницын в передаче «Украинские сенсации» на YouTube также усомнился в том, что у Лободы действительно был роман с фронтменом метал-групп Rammstein Тиллем Линдеманном.

Ранее сообщалось, что бывший концертный директор певицы Стас Пшеницын усомнился в слухах о ее связи с лидером группы Rammstein Тиллем Линдеманном.

Напомним, 2 ноября известная украинская певица Ани Лорак, покорившая российскую сцену, показала фото с кольцом на безымянном пальце. Поклонники решили, что звезда скоро выйдет замуж. Несколькими днями ранее она опубликовала снимки с осенней фотосессии. Фанатов поразили результаты похудения артистки.