Леонид Якубович продал арбуз со своим автографом за 9 тысяч рублей

Москва, 17 ноября. Ведущий шоу «Поле чудес» Леонид Якубович продемонстрировал мастерство проведения аукционов прямо в телеэфире.

Ведущий стал гостем Бориса Корчевникова в новом выпуске передачи «Судьба человека». В студии телеведущие поставили необычный эксперимент — они расписались на арбузе и предложили зрителям купить его. Начальная стоимость арбуза с автографами составила всего один рубль, но в процессе соревнования между поклонниками Якубовича цена лота на аукционе достигла 9 тысяч рублей. В итоге победила женщина, которая вышла к ведущему «Поле чудес», чтобы забрать покупку.

«Аукцион был показательным. Мы дарим вам этот арбуз», — объявил шоумен.

В этом случае значение имел не сам арбуз, а личность Якубовича, пояснил Борис Корчевников. По мнению ведущего «Судьбы человека», высокая цена обусловлена тем, что звезду Первого канала обожают миллионы зрителей.

Обычно в эфире Леонид Якубович получает презенты от участников шоу. Ведущий ранее рассказывал о самом дорогом подарке в истории телепередачи «Поле чудес».

Напомним, ранее ведущий капитал-шоу «Поле чудес» на Первом канале рассказал о самом дорогом подарке в истории программы. По его словам, один из участников шоу привез портсигар, пробитый пулей. Это произошло в 1996 или 1997 году.

Отметим, что не так давно в интервью Федеральному агентству новостей Леонид Якубович признался, что не может объяснить секрет успеха программы «Поле чудес», на протяжении десятилетий столь любимой россиянами. Легендарному капитал-шоу в этом году исполняется 30 лет.