Якубович рассказал, кому обязан появлением своих знаменитых усов

Москва, 17 ноября. Народный артист России, известный телеведущий Леонид Якубович рассказал историю возникновения его знаменитых усов.

Ведущий программы «Поле чудес» трижды был женат. По словам Якубовича, именно второй супруге Галине Антоновой он обязан появлением своей «изюминки».

Якубович вспомнил, что познакомился с женой, когда она пела в ансамбле «Горожане». Влюбленные быстро поженились, свадьбу устроили простую и в кругу друзей, а вскоре у них появился сын Артем. Медовый месяц Якубович с женой провел в Тбилиси.

В студии программы «Судьба человека» телеведущий признался, что знаменитые усы появились у него неожиданно. Якубович несколько дней не брился, и его внешний вид понравился жене. Спустя некоторое время она попросила мужа избавиться от бороды, а усы оставить.

«Они с тех пор при мне. Не стригу. Они опадают сами собой по осени. Не знаю, как так», — добавил он.

Культовая передача «Поле чудес» в октябре отметила 30-летний юбилей. Ведущий капитал-шоу рассказывал, что самым дорогим подарком за всю историю программы стал портсигар, пробитый пулей, который один из участников привез в студию в 1996 или 1997 году.

Ранее бывшие участники капитал-шоу «Поле чудес», которое выходит на Первом канале с 1999 года, заявили, что авторы телепередачи обманывают своих телезрителей.

«Мне не интересны обвинения в адрес шоу «Поле чудес», что касается рейтингов, беспокойства напрасны», — отреагировал шоумен на обвинения экс-участников.

Отметим также, что Леонид Якубович не раз говорил, что никогда не смотрел выпуски «Поле чудес» со своим участием по телевизору.