Разногласия вокруг КПЭК: Пакистан обвиняет Индию в терроризме

В ходе совместной пресс-конференции высокопоставленных чиновников правительства и военных, представители Пакистана заявили, что премьер-министр Индии Нарендра Моди непосредственно руководит ячейкой, работающей против Китайско-пакистанского экономического коридора (КПЭК). Что стоит за этими обвинениями и чем важен КПЭК — разбиралась автор телеграм-канала Индия Сегодня.

Пакистан обвиняет

Согласно досье, распространенному правительством Пакистана, индийская террористическая ячейка по борьбе с КПЭК начиная с 2015 года действует из штаб-квартиры Научно-Аналитического Крыла (RAW) — Главного разведывательного управления Индии.

«Ячейка функционирует под непосредственным руководством премьер-министра [Моди] и ей поручено срывать, подрывать и задерживать проекты КПЭК», — подчеркивается в досье.

#BareBackedIndianTerrorism



India is funding terrorist groups in and around Pakistan to create instability for the country and CPEC. @SMQureshiPTI@ShkhRasheed pic.twitter.com/okerVZK01U — سیدہ ودیعہ ????????( کراچی کینگ ????????) (@SyedaWadia) November 14, 2020

По мнению Исламабада, подрывая создание КПЭК Нью-Дели хочет нанести своим соперникам экономический ущерб. В рамках этой стратегии Индия якобы предпринимает усилия, чтобы включить Пакистан в черный список целевой группы по финансовым мероприятиям (ФАТФ). Авторы досье отмечают, что индийское руководство таже финансирует беспорядки в соседней стране, вмешиваясь в ее внутреннюю политику.

Такое обвинение в адрес Индии звучит не впервые: в 2017 году генерал Зубаир Махмуд Хайят, председатель Объединенного комитета начальников штабов Пакистана, обвинял Нью-Дели в том, что он руководит ячейкой для подрыва КПЭК.

«Научно-Аналитическое Крыло [разведывательное управление Индии – прим.автора] создало новую ячейку со специальным выделением более 500 миллионов долларов в 2015 году для саботажа проектов КПЭК в Пакистане», — цитировала его сообщение Dawn.

https://t.co/4mZ3B3Tt08 'RAW running $500 million cell to sabotage CPEC,' says Gen Zubair Hayat pic.twitter.com/iq9b6OUlnh — Daily Qudrat (@DailyQudrat) November 14, 2017

Что такое КПЭК

Китайско–пакистанский экономический коридор — это экономический маршрут, протянувшийся от Западного Китая через Пакистан до побережья Индийского океана. КПЭК представляет собой серию автомобильных и железных дорог, трубопроводов, гидроэлектростанций, а также других проектов развития. Первоначально он был оценен в 47 млрд долларов США, но к 2020 году стоимость создания экономического коридора достигла более чем 70 млрд долларов.

КПЭК соединит крупнейшую китайскую провинцию Синьцзян с пакистанским портом Гвадар в Белуджистане. Экономический коридор между Китаем и Пакистаном является флагманской программой «Один пояс-один путь».

В июле 2020 года премьер-министр Пакистана Имран Хан назвал КПЭК «гигантской многогранной инициативой, которая гарантирует светлое будущее нации».

Terming the CPEC an excellent project for the country's socio-economic development, Imran said the gigantic multi-faceted initiative would guarantee a bright future for the nation.#Pakistan https://t.co/4q6cKYJ0C2 — Economic Times (@EconomicTimes) July 4, 2020

Значение КПЭК для Пакистана

В 2017 году, когда Имран Хан пришел к власти, проект КПЭК подвергся критике со стороны нового руководства страны.

«Китайские компании получили налоговые льготы и имеют неоправданное преимущество в Пакистане; несправедливо, что пакистанские компании должны быть в невыгодном положении», — сказал в 2018 году Абдул Разак Дауд, министр торговли, промышленности и инвестиций Пакистана.

"Chinese companies received tax breaks, many breaks and have an undue advantage in Pakistan; this is one of the things we're looking at because it's not fair that Pakistan companies should be disadvantaged," he said.



Pakistan is a prime example of China’s Win-Win diplomacy! https://t.co/k7vksCCFPd — Mohan Malik 实事求是 (@jmohanmalik) September 10, 2018

Работа над объектами Китайско-пакистанского экономического коридора была замедлена. Однако к 2020 году Имран Хан существенно изменил свое отношение к нему: в июле текущего 2020 года он заявил, что КПЭК является «проявлением пакистано-китайской дружбы» и публично поклялся, что «правительство Пакистана любой ценой завершит амбициозный проект и передаст нации его плоды».

"The corridor is a manifestation of Pakistan-China friendship and the government will complete it at any cost and bring its fruit to every Pakistani," Pak PM Imran Khan was quoted as sayinghttps://t.co/4q6cKYrpds — Economic Times (@EconomicTimes) July 5, 2020

Так или иначе, КПЭК жизненно важен для находящегося в глубоком экономическом кризисе Пакистана.

Благодаря реализации данного проекта эта страна станет важной торговой артерией для Китая и связующим звеном между Пекином и государствами Персидского залива. Коридор мог бы облегчить связь между Индией и Афганистаном, но пока взаимная риторика Исамабада и Нью-Дели такова, что активизация экономического сотрудничества представляется маловероятной в ближайшем будущем.

О том, какое значение Пакистан придавал КПЭК в начале реализации проекта, ярко говорит тот факт, что в 2016 году было создано специальное подразделение безопасности для защиты китайских рабочих и интересов в Пакистане. Оно состояло из 10 000 сотрудников Службы безопасности, в том числе 5000 военнослужащих из элитной группы специальных служб (SSG) пакистанской армии, которые специально обучены для борьбы с терроризмом.

Pakistan Will Provide 'Special Force' to Defend Chinese Investments https://t.co/hJ5BC3sYoh — The Diplomat (@Diplomat_APAC) February 7, 2016

Экономическое значение КПЭК для Китая

Председатель КНР Си Цзиньпин назвал Китайско-пакистанский экономический коридор «знаковым проектом» в рамках инициативы «Пояс и путь».

Глобальное значение КПЭК коренится в строительстве автомобильных и железных дорог, а также трубопроводов, которые соединят пакистанский порт Гвадар (в Аравийском море) с городом Кашгар в западном Китае. Этот транспортный коридор существенно увеличит возможности для двусторонней торговли и инвестиций между КНР и Ближним Востоком.

Ближневосточный регион для Пекина является крупнейшим поставщиком сырой нефти и природного газа. В настоящее время эти ресурсы транспортируются в основном морскими путями в Восточный Китай, где сосредоточена большая часть промышленной деятельности страны. После того, как будут построены железные дороги и трубопроводы КПЭК, будет экономически выгодно направить нефтегазовый транзит через порт Гвадар в Западный Китай.

Проект также хорошо совместим со стратегией развития Западного Китая, которая предусматривает перенос некоторых энергоемких промышленных предприятий из густонаселенных восточных районов в западные провинции (вблизи Пакистана). Стоимость транспортировки энергоносителей в этот регион через КПЭК будет меньше, чем при использовании нынешнего морского пути через Индийский океан к восточному побережью с последующей наземной транспортировкой (по трубам и железной дороге) в западную часть страны.

Исследование, проведенное совместно Исламабадом и Пекином, показало, что транспортные расходы на средний 40-футовый грузовой контейнер между Кашгаром и портами назначения на Ближнем Востоке и в Европе снизятся. Китай сэкономит около 1350 долларов США (32,9%) на транспортных расходах на один контейнер, торгуемый с Европой, и 1450 долларов США (41,4%) на один контейнер на Ближнем Востоке.

В той мере, в какой КПЭК создаст новый канал для потока товаров (и, в конечном счете, людей) в обоих направлениях между Ближним Востоком и Китаем, это увеличит их экономическую и геополитическую взаимозависимость. Облегчая эту связь КПЭК укрепит позиции китайской стороны по отношению к другим промышленно развитым странам в экономике ближневосточного региона.

Военное значение КПЭК для Китая

До сих пор ни китайское, ни пакистанское правительство официально не объявляли о создании военно-морской базы КНР в Гвадаре, но пакистанские военные увеличили свое присутствие в данном районе на суше и в море. Согласно подробному отчету о расследовании 2018 года в газете «Herald», пакистанский военно-морской флот (и в меньшей степени другие подразделения вооруженных сил страны) с 2015 года тихо, но агрессивно приобрел несколько тысяч акров земли вокруг порта.

Покупка этого участка и растущее присутствие вооруженных сил вокруг Гвадара поддерживают утверждение о том, что пакистанские военные развивают там свою военно-морскую базу. В контексте тесного военного партнерства между Китаем и Пакистаном и твердой приверженности Пекина развитию этого порта, весьма вероятно, что пакистанские военно-морские активы вблизи него будут со временем либо формально, либо неофициально доступны их союзникам.

Если Гвадар будет развиваться в соответствии с долгосрочным планом КПЭК, он превратится в крупный торговый центр для экономических отношений Китая с Ближним Востоком и Северной Африкой.

Почему КПЭК раздражает Индию

С точки зрения Нью Дели, китайско-пакистанский экономический коридор нарушает суверенитет и территориальную целостность Индии. КПЭК проходит через Гилгит-Балтистанский район Кашмира, который, по мнению Нью Дели, оккупирован Пакистаном и на самом деле является неотъемлемой частью Индии.

#GBisNotPakistan

Gilgit, Baltistan is an integral part of India and there is absolutely no doubt about it ... pic.twitter.com/oiffFP92DB — राधे~राधे @prashasksamiti ✊???? (@TheDeelip2020in) November 13, 2020

Развитие КПЭК как бы узаконивает право собственности Пакистана на спорный регион Кашмира. В то же время высокие экономические ставки в проекте подталкивают Китай к союзу с пакистанской стороной в разногласиях о принадлежности региона и делают Пекин косвенным участником конфликта между Нью-Дели и Исламабадом. Вовлечение Китая в этот территориальный спор может привести к интернационализации кашмирского вопроса, чего Индия не хочет.

Благодаря строительству объектов в этом месте, КНР получает хороший предлог для постоянного размещения войск на пакистанской земле не слишком далеко от индийской границы, что, разумеется, не устраивает Индию.

Важной угрозой для индийской безопасности является и тот факт, что китайские военно-морские корабли могут быть развернуты в Гвадаре в сотрудничестве с Военно-морскими силами Пакистана для охраны портов и торговли в рамках КПЭК. Это позволит КНР усилить ее влияние в Индийском океане.

Китайский кредит и индийский терроризм

Через день после того, как Пакистан обвинил Индию во вмешательстве ради саботажа КПЭК, Имран Хан обратился к правительству Китая с просьбой о кредите в размере 2,7 млрд долларов США на строительство участка магистрали данного экономического коридора. Едва ли такая последовательность событий является простым совпадением.

Pakistan to seek $2.7 billion loan from China https://t.co/tu3kJKMeDg — TOI Top Stories (@TOITopStories) November 15, 2020

Массовые протесты объединившейся оппозиции против действующего премьер-министра Имрана Хана в последнее время не способствовали уверенности инвесторов в политической стабильности региона. Недавно Китай выразил желание пересмотреть ставку кредитования проектов КПЭК — как полагают аналитики, не столько по экономическим причинам, сколько из желания потянуть время и понаблюдать за развитием внутриполитической ситуации в Пакистане.

Вероятно, выпад в сторону Индии должен напомнить Китаю о том, насколько сильно Нью-Дели не заинтересован в развитии проекта КПЭК и тем самым подтолкнуть Пекин к скорейшему позитивному решению о предоставлении необходимого Исламабаду кредита. Надо полагать, что данный заем будет предоставлен в кратчайшие сроки.