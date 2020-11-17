Бизнесмен Лалакин готовит иск о клевете к «Новой газете»

Владелец инвестиционно-девелоперской фирмы Styness Максим Лалакин подаст иск к «Новой газете» по причине публикации недостоверной информации о нем. В интервью порталу Pasmi.ru бизнесмен сообщил, что речь идет о скандале вокруг букмекерской конторы — якобы Лалакин имел отношение к деятельности организации «Фонбет» в качестве бизнес-партнера одного из совладельцев.



По словам Лалакина, «Новая» разместила материал, где в ситуации с «Фонбетом» для красивого словца был отмечен он сам. Таким образом, через содержание статьи сотрудники либеральной газеты передали искаженное представление о деятельности предпринимателя. В связи с этим бизнесмен намерен воспользоваться правом на опровержение ложных данных в судебном порядке.

«В настоящее время моими юристами прорабатывается вопрос о подаче исков к ряду СМИ о защите чести и достоинства, деловой репутации, которые, руководствуясь корыстными мотивами, не чураются явно лживых публикаций», — сообщил Лалакин.

Бизнесмен указывает, что в данном случае следует задуматься о качестве информационного ресурса. Публикацию «Новой» Максим Лалакин считает заказом в целях дискредитации себя перед бизнес-партнерами, с частью из которых он находится в стадии переговоров, либо реализации крупных проектов.



Работа «Новой», предположительно, связана с заказной деятельностью. Подробнее об этом можно прочитать в расследовании ФАН.



В декабре прошлого года Федеральное агентство новостей опубликовало материал «Список Муратова»: позорная летопись дел, проигранных «Новой газетой». В статье рассказывается о проигранных изданием исках за ложь, клевету, а также защите чести и деловой репутации. Это говорит о том, что «Новая» сталкивается с судебными разбирательствами на регулярной основе. Публикация недостоверной информации указывает на нечистоплотность методов, используемых руководством оппозиционного СМИ.