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«Государство хочет раздеть нас догола»: французы о новом карантине

«Государство хочет раздеть нас догола»: французы о новом карантине

В ночь с 29 на 30 октября 2020 года во Франции вновь ввели карантин из-за роста количества заболевших COVID-19. Потенциальные потери от локдауна в Пятой республике в месяц могут достигнуть нескольких десятков миллиардов евро. У самих французов отношение к ограничениям двоякое: осенний локдаун оказался мягче весеннего, но введенные меры едва ли могут снизить уровень заболеваемости.

Редакция Telegram-канала «Пятая республика» рассказывает об особенностях карантина по-французски.

Работать можно, пить — нельзя

Сейчас в стране можно купить пижаму двухлетнему ребенку, но для трехлетнего — нет, есть возможность приобрести газету, но не книгу. Допустимо отстоять часовую очередь на рынок, но не на богослужение в церковь. Правила второго карантина во Франции столь абсурдны, что их карикатура в выпуске сатирической передачи Гроланд на Canal+ пугающе похожа на реальность.

Согласно правилам нового локдауна, уже 15 дней можно ходить в школу и на работу, но нельзя записаться к парикмахеру или купить ботинки. Без документов, подтверждающих личность, не получится зайти в супермаркет, а в ряде городов запрещено покупать и распивать алкоголь после 22:00.

Изоляция бьет не только по карманам граждан, но и по государственному бюджету. По минимальным подсчетам, введенные ограничения обойдутся стране в дополнительные 20 миллиардов евро.

Совмещение непонятных разрешений и запретов подтолкнуло 60% французов уклоняться от карантина — даже граждан тех категорий, которые должны быть образцом для подражания. Еще 28 октября 2020 года, до введения ограничений, в городе Ним курсантами школы полиции был устроен «праздник жизни» с прославлением криминалитета и избиением патрульных.

Похожие «срывы» блюстителей правопорядка наблюдаются и в других районах Франции. Так, например, один из полицейских Тулузы повеселился, пригласив к себе домой коллег на праздник. Для разгона вечеринки прибыли жандармы, у которых с полицейскими произошла потасовка. В итоге, виновник торжества пойдет под суд — но только в мае 2021 года.

На юго-востоке страны похожим образом отметились интерны госпиталя Тарб (Tarbes). Прием заболевших в стационар был прекращен из-за вспышки коронавируса, и, мающиеся от безделья интерны, в ночь с 11 на 12 ноября устроили вечеринку прямо в больничном корпусе. Когда из здания под ноги патруля вывалились четверо пьяных юношей, полицейские, заинтересовавшись происходящим, вошли внутрь и обнаружили там еще несколько десятков медиков в состоянии алкогольного опьянения.

Новость облетела всю страну, вызвав массовое возмущение населения и еще большее презрение к карантину, который, видимо, и самим медработникам не нужен. Интернам ничего не грозит, кроме занесения взысканий в личные дела: дефицит кадров в профессии такой, что никто не посмеет их снять с должностей. Особенно сейчас, когда власти всеми силами пытаются довести способность реанимационных отделений вместить 10 тысяч пациентов к началу декабря.

Медицинская целесообразность

С медицинской точки зрения карантин приносит свои плоды. Уже несколько дней во Франции меньше положительных тестов. Но даже несмотря на общемировую критику тестирования, страна пока лидирует по количеству новых заболевших в Европе. Сегодня кривая распространения вируса (показатель количества зараженных на одного контактного больного) составляет 1 к 0.92 — карантин сказался положительно на уменьшении числа контактов.

Но для медиков этого недостаточно. Успех, с точки зрения французской системы здравоохранения, необходимо закрепить, несмотря на риск социального недовольства и потенциального упадка экономики. В правительстве решили еще на 15 дней продлить ограничения, а также ужесточить проверку документов и контроль за соблюдением масочного режима (во Франции ношение масок в общественных местах обязательно для всех, начиная с шестилетнего возраста).

За нарушение карантина или отказ от ношения маски положен штраф в 135 евро, тогда как во второй раз придется заплатить уже 200 евро. А вот если в течение месяца нарушений более трех, это грозит штрафом до 3750 евро или 6 месяцами тюрьмы. Обычно такие сроки дают как минимум за 10 краж или за попытку изнасилования.

Протестуют и коммерсанты, так как ноябрь-декабрь — это самый лучший период в году для торговли. В некоторых секторах экономики за последние 2 месяца делается до 80% годовой выручки — это продажа и игрушек, и шоколадно-кондитерских изделий (40% выручки — Пасха), и вин, и мясных консервов, и шампанского и так далее. По правилам карантина могут быть открыты продуктовые магазины, лавки, торгующие мясом, рыбой, кофе, чаем и табачными изделиями, кондитерские и булочные, супермаркеты (но продавать посуду, одежду или кухонные комбайны в них нельзя), ремонтные мастерские (от тракторов до велосипедов, включая телефоны), гаражи.

Все остальные торговые точки, включая книжные, должны быть закрыты, но, несмотря на запрет, как-то пытаются работать. Например, магазины по продаже книг работают на вынос или в формате «click and collect» с онлайн-каталогом, делая от силы 10% обычной выручки. В некоторых открытых на вынос ресторанах продают книги и новогодние открытки, иногда посуду или продукты. Встречаются даже закрытые парикмахерские, работающие только потому, что продают шампуни (средства гигиены входят в перечень разрешенных для продажи изделий). В общем, по стране идет гонка народной изобретательности против бюрократической и санитарной диктатуры.

Некоторые коммерсанты открывают свои бутики нелегально, несмотря ни на что, например, в Тулузе. Аналогичным образом поступают и парикмахерские, которые уже и так были вынуждены закрыться весной на два с половиной месяца.

В ряде городов Бретани (Редон, Фужер) предприниматели собрались у здания органов местной власти с требованием закончить карантин и разрешить снова начать продажи. Южнее, под Нантом, другие отчаявшиеся торговцы позируют обнаженными для календаря с девизом: «Если государство хочет меня раздеть догола, то я могу сделать это сам». Мелкие коммерсанты и мастера, работающие с женой или одним подмастерьем — это 1/2 фирм во Франции и миллионы рабочих мест.

Протест предпринимателей против карантина в Сент-Назер

В ресторанном бизнесе, который и так с трудом перенес первый карантин весной и отсутствие туристов летом, многие пытаются работать на вынос. Закрыты только ночные бары и дискотеки — они с 14 марта так и не открывались, а также крупные рестораны с большим количеством персонала в залах и на кухне. Их учредителям выгоднее, чтобы государство оплачивало до 80% зарплаты во время «технической безработицы».

«Я могла бы закрыться и получить до 10.000 евро прямой господдержки, — объясняет заведующая рестораном веган L'éthic-que te в центре Нанта. — Но я открыла бизнес не для того, чтобы жить на подачки от государства. Предпочитаю работать и сохранять клиентуру, даже если делаю от силы 40% от нормальной по сезону выручки».

К тому же летом в городе было очень много туристов, поэтому ресторанный бизнес лучше пережил начало года. Несколько десятков заведений общественного питания с высокой кухней и баров в городе были перепроданы и открыты новыми владельцами уже в преддверии второй волны карантина.

Cafe du Matin, на площади рынка Talensac, новый владелец Паскаль купил в день начала нового карантина. Он внял совету Макрона безработным в 2018 году и «перешел улицу», чтобы найти работу.

Рынок Talensac в Нанте

«Я долгое время работал в сырной лавке на рынке напротив, и знаю это заведение, которое открывалось рано утром, часов в 6-7, чтобы коммерсанты с рынка смогли попить кофе до его открытия в 8:00. Покупая утреннее кафе, даже во время карантина, я знал, что делаю и уже работал в этой сфере. Здесь место хорошее. А карантин когда-нибудь кончится. Пока что я продаю кофе на вынос с 7:30 утра до 13:00 дня и, одно блюдо по 8 евро в четверг, пятницу и субботу», — говорит Паскаль.

Документальный фильм про COVID-19, как термометр народного волнения

Но по факту, как узнать, лихорадит ли общество, пока нет массовых демонстраций и люди вяло отлынивают от карантина, выкручиваясь в ситуации и лавируя между абсурдными законами и не менее абсурдными постановлениями на местах.

Ответ простой — как и больному коронавирусом, обществу нужно поставить градусник. Отлично подходит для этого статистика просмотра документального фильма «Hold-Up», независимого журналиста Пьера Барнериаса. Он в почти 3-х часовом фильме, насыщенным интервью и информацией, объясняет, как и почему сошли с ума политики и ученые, как они отобрали гражданские свободы и когда собираются остановиться.

Несмотря на транслирующиеся радикальные взгляды против вакцин, карантина, «Большого Резета», «Нового мирового порядка» и 5G, а еще длину фильма, только что вышедшую ленту в Facebook посмотрели 3,4 миллиона зрителей. Вопреки последовавшей тотальной цензуре в Facebook и травле со стороны официальных источников в Twitter, либеральных или левацких СМИ, вроде Libération (уже вторая разгромная статья, и все без толку), она продолжает распространяться в обществе со скоростью полыхающего огня.

Попутно на интернет-платформах краудфандинга фильм набрал сумму, сопоставимую его бюджету (290.000 евро) к большому негодованию учредителей этих платформ, относящихся к либеральным элитам и ничего против коллективного помешательства на фоне COVID-19 и ущемления гражданских прав и свобод не имеющих, пока их это не затрагивает.

Французская пословица гласит «знание — это власть». Всего в течение нескольких дней миллионы французов приобщились к радикально оппозиционному настрою и уже не верят заявлениям правительства и мировых либеральных элит о коронавирусе.

Это намного больше, чем в начале движения «Желтых жилетов» осенью 2018 года, когда десятки тысяч ранее не вовлеченных в политику французов начали интересоваться социальным течением и прочли очень критичную против Макрона и политической системы книгу левацкого адвоката Хуан Бранко. Но это народное движение сами левые и свернули, после перехода инициативы к «Антифа» и прочим «профессиональным недовольным», которые устраивали беспорядки и окончательно дискредитировали его.

Правительству Макрона миллионы проинформированных граждан не нужны. А они уже есть, и их с каждым днем все больше. Остается только гадать, когда это выльется в полноценный политический или социальный протест, и пойдут ли свободолюбивые французы против санитарной диктатуры, как и остальные западные (и не только) страны.

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