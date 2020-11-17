«Государство хочет раздеть нас догола»: французы о новом карантине

В ночь с 29 на 30 октября 2020 года во Франции вновь ввели карантин из-за роста количества заболевших COVID-19. Потенциальные потери от локдауна в Пятой республике в месяц могут достигнуть нескольких десятков миллиардов евро. У самих французов отношение к ограничениям двоякое: осенний локдаун оказался мягче весеннего, но введенные меры едва ли могут снизить уровень заболеваемости.

Редакция Telegram-канала «Пятая республика» рассказывает об особенностях карантина по-французски.

Работать можно, пить — нельзя

Сейчас в стране можно купить пижаму двухлетнему ребенку, но для трехлетнего — нет, есть возможность приобрести газету, но не книгу. Допустимо отстоять часовую очередь на рынок, но не на богослужение в церковь. Правила второго карантина во Франции столь абсурдны, что их карикатура в выпуске сатирической передачи Гроланд на Canal+ пугающе похожа на реальность.

Согласно правилам нового локдауна, уже 15 дней можно ходить в школу и на работу, но нельзя записаться к парикмахеру или купить ботинки. Без документов, подтверждающих личность, не получится зайти в супермаркет, а в ряде городов запрещено покупать и распивать алкоголь после 22:00.

Изоляция бьет не только по карманам граждан, но и по государственному бюджету. По минимальным подсчетам, введенные ограничения обойдутся стране в дополнительные 20 миллиардов евро.

Совмещение непонятных разрешений и запретов подтолкнуло 60% французов уклоняться от карантина — даже граждан тех категорий, которые должны быть образцом для подражания. Еще 28 октября 2020 года, до введения ограничений, в городе Ним курсантами школы полиции был устроен «праздник жизни» с прославлением криминалитета и избиением патрульных.

????#Nîmes : une fête sauvage sur le stade de l'école de #police nécessite l'intervention... de la police. #insolitehttps://t.co/9HkgKeGATH — Valeurs actuelles ن (@Valeurs) November 1, 2020

Похожие «срывы» блюстителей правопорядка наблюдаются и в других районах Франции. Так, например, один из полицейских Тулузы повеселился, пригласив к себе домой коллег на праздник. Для разгона вечеринки прибыли жандармы, у которых с полицейскими произошла потасовка. В итоге, виновник торжества пойдет под суд — но только в мае 2021 года.

На юго-востоке страны похожим образом отметились интерны госпиталя Тарб (Tarbes). Прием заболевших в стационар был прекращен из-за вспышки коронавируса, и, мающиеся от безделья интерны, в ночь с 11 на 12 ноября устроили вечеринку прямо в больничном корпусе. Когда из здания под ноги патруля вывалились четверо пьяных юношей, полицейские, заинтересовавшись происходящим, вошли внутрь и обнаружили там еще несколько десятков медиков в состоянии алкогольного опьянения.

Coronavirus : des internes organisent une fête clandestine à l’hôpital de Tarbeshttps://t.co/0vxkhI6Z1r pic.twitter.com/SkYcJOUZTz — Sud Ouest (@sudouest) November 13, 2020

Новость облетела всю страну, вызвав массовое возмущение населения и еще большее презрение к карантину, который, видимо, и самим медработникам не нужен. Интернам ничего не грозит, кроме занесения взысканий в личные дела: дефицит кадров в профессии такой, что никто не посмеет их снять с должностей. Особенно сейчас, когда власти всеми силами пытаются довести способность реанимационных отделений вместить 10 тысяч пациентов к началу декабря.

Медицинская целесообразность

С медицинской точки зрения карантин приносит свои плоды. Уже несколько дней во Франции меньше положительных тестов. Но даже несмотря на общемировую критику тестирования, страна пока лидирует по количеству новых заболевших в Европе. Сегодня кривая распространения вируса (показатель количества зараженных на одного контактного больного) составляет 1 к 0.92 — карантин сказался положительно на уменьшении числа контактов.

Но для медиков этого недостаточно. Успех, с точки зрения французской системы здравоохранения, необходимо закрепить, несмотря на риск социального недовольства и потенциального упадка экономики. В правительстве решили еще на 15 дней продлить ограничения, а также ужесточить проверку документов и контроль за соблюдением масочного режима (во Франции ношение масок в общественных местах обязательно для всех, начиная с шестилетнего возраста).

За нарушение карантина или отказ от ношения маски положен штраф в 135 евро, тогда как во второй раз придется заплатить уже 200 евро. А вот если в течение месяца нарушений более трех, это грозит штрафом до 3750 евро или 6 месяцами тюрьмы. Обычно такие сроки дают как минимум за 10 краж или за попытку изнасилования.

Протестуют и коммерсанты, так как ноябрь-декабрь — это самый лучший период в году для торговли. В некоторых секторах экономики за последние 2 месяца делается до 80% годовой выручки — это продажа и игрушек, и шоколадно-кондитерских изделий (40% выручки — Пасха), и вин, и мясных консервов, и шампанского и так далее. По правилам карантина могут быть открыты продуктовые магазины, лавки, торгующие мясом, рыбой, кофе, чаем и табачными изделиями, кондитерские и булочные, супермаркеты (но продавать посуду, одежду или кухонные комбайны в них нельзя), ремонтные мастерские (от тракторов до велосипедов, включая телефоны), гаражи.

Все остальные торговые точки, включая книжные, должны быть закрыты, но, несмотря на запрет, как-то пытаются работать. Например, магазины по продаже книг работают на вынос или в формате «click and collect» с онлайн-каталогом, делая от силы 10% обычной выручки. В некоторых открытых на вынос ресторанах продают книги и новогодние открытки, иногда посуду или продукты. Встречаются даже закрытые парикмахерские, работающие только потому, что продают шампуни (средства гигиены входят в перечень разрешенных для продажи изделий). В общем, по стране идет гонка народной изобретательности против бюрократической и санитарной диктатуры.

Некоторые коммерсанты открывают свои бутики нелегально, несмотря ни на что, например, в Тулузе. Аналогичным образом поступают и парикмахерские, которые уже и так были вынуждены закрыться весной на два с половиной месяца.

В ряде городов Бретани (Редон, Фужер) предприниматели собрались у здания органов местной власти с требованием закончить карантин и разрешить снова начать продажи. Южнее, под Нантом, другие отчаявшиеся торговцы позируют обнаженными для календаря с девизом: «Если государство хочет меня раздеть догола, то я могу сделать это сам». Мелкие коммерсанты и мастера, работающие с женой или одним подмастерьем — это 1/2 фирм во Франции и миллионы рабочих мест.

В ресторанном бизнесе, который и так с трудом перенес первый карантин весной и отсутствие туристов летом, многие пытаются работать на вынос. Закрыты только ночные бары и дискотеки — они с 14 марта так и не открывались, а также крупные рестораны с большим количеством персонала в залах и на кухне. Их учредителям выгоднее, чтобы государство оплачивало до 80% зарплаты во время «технической безработицы».

«Я могла бы закрыться и получить до 10.000 евро прямой господдержки, — объясняет заведующая рестораном веган L'éthic-que te в центре Нанта. — Но я открыла бизнес не для того, чтобы жить на подачки от государства. Предпочитаю работать и сохранять клиентуру, даже если делаю от силы 40% от нормальной по сезону выручки».

К тому же летом в городе было очень много туристов, поэтому ресторанный бизнес лучше пережил начало года. Несколько десятков заведений общественного питания с высокой кухней и баров в городе были перепроданы и открыты новыми владельцами уже в преддверии второй волны карантина.

Cafe du Matin, на площади рынка Talensac, новый владелец Паскаль купил в день начала нового карантина. Он внял совету Макрона безработным в 2018 году и «перешел улицу», чтобы найти работу.

«Я долгое время работал в сырной лавке на рынке напротив, и знаю это заведение, которое открывалось рано утром, часов в 6-7, чтобы коммерсанты с рынка смогли попить кофе до его открытия в 8:00. Покупая утреннее кафе, даже во время карантина, я знал, что делаю и уже работал в этой сфере. Здесь место хорошее. А карантин когда-нибудь кончится. Пока что я продаю кофе на вынос с 7:30 утра до 13:00 дня и, одно блюдо по 8 евро в четверг, пятницу и субботу», — говорит Паскаль.

Документальный фильм про COVID-19, как термометр народного волнения

Но по факту, как узнать, лихорадит ли общество, пока нет массовых демонстраций и люди вяло отлынивают от карантина, выкручиваясь в ситуации и лавируя между абсурдными законами и не менее абсурдными постановлениями на местах.

Ответ простой — как и больному коронавирусом, обществу нужно поставить градусник. Отлично подходит для этого статистика просмотра документального фильма «Hold-Up», независимого журналиста Пьера Барнериаса. Он в почти 3-х часовом фильме, насыщенным интервью и информацией, объясняет, как и почему сошли с ума политики и ученые, как они отобрали гражданские свободы и когда собираются остановиться.

Несмотря на транслирующиеся радикальные взгляды против вакцин, карантина, «Большого Резета», «Нового мирового порядка» и 5G, а еще длину фильма, только что вышедшую ленту в Facebook посмотрели 3,4 миллиона зрителей. Вопреки последовавшей тотальной цензуре в Facebook и травле со стороны официальных источников в Twitter, либеральных или левацких СМИ, вроде Libération (уже вторая разгромная статья, и все без толку), она продолжает распространяться в обществе со скоростью полыхающего огня.

Bon, petit #thread sur un documentaire délirant à gros budget qui excite la complosphère. Il s'agit de "Hold Up", un film de 2h45 qui tourne autour du fantasme de l'instrumentalisation du coronavirus par les élites mondialistes. Pour faire court. ???? pic.twitter.com/NLD1sijxrU — Tristan Mendès France (@tristanmf) November 11, 2020

Попутно на интернет-платформах краудфандинга фильм набрал сумму, сопоставимую его бюджету (290.000 евро) к большому негодованию учредителей этих платформ, относящихся к либеральным элитам и ничего против коллективного помешательства на фоне COVID-19 и ущемления гражданских прав и свобод не имеющих, пока их это не затрагивает.

Французская пословица гласит «знание — это власть». Всего в течение нескольких дней миллионы французов приобщились к радикально оппозиционному настрою и уже не верят заявлениям правительства и мировых либеральных элит о коронавирусе.

Это намного больше, чем в начале движения «Желтых жилетов» осенью 2018 года, когда десятки тысяч ранее не вовлеченных в политику французов начали интересоваться социальным течением и прочли очень критичную против Макрона и политической системы книгу левацкого адвоката Хуан Бранко. Но это народное движение сами левые и свернули, после перехода инициативы к «Антифа» и прочим «профессиональным недовольным», которые устраивали беспорядки и окончательно дискредитировали его.

Правительству Макрона миллионы проинформированных граждан не нужны. А они уже есть, и их с каждым днем все больше. Остается только гадать, когда это выльется в полноценный политический или социальный протест, и пойдут ли свободолюбивые французы против санитарной диктатуры, как и остальные западные (и не только) страны.