«Держи меня, соломинка», Или как получить пособие по безработице в 2020 году

Как известно, для любой экономики, в том числе и в России, характерны взлеты и падения. Непростые времена — падение ВВП, сложная эпидемиологическая ситуация, инфляция и другие явления — неизбежно влекут за собой снижение деловой активности, а следовательно, и повышение уровня безработицы.

От риска потерять работу и внезапного житейского вопроса «Что делать дальше?» не застрахован никто, поэтому разумным будет подготовиться к такой неприятной ситуации заранее. В том числе — выяснить, какое пособие от государства полагается тому, кто неожиданно остался без постоянного источника заработка.

Регулярные выплаты гражданам, лишившимся работы, носят название «пособие по безработице». И хотя размер такого денежного содержания, безусловно, далек от суммы доходов, которую человек привык получать на своем теперь уже бывшем рабочем месте, даже эти деньги могут какое-то время послужить спасительной «соломинкой» для множества семей. Сегодняшний эксперт ФОН, адвокат Екатерина Антонова, рассказывает о том, как и на каких условиях можно получить в 2020 году пособие по безработице.

Что потребуется для того, чтобы гражданин учитывался как безработный?

Для того, чтобы человек, лишившийся работы по тем или иным обстоятельствам, был в официальном порядке признан безработным, он в первую очередь должен являться трудоспособным гражданином, у которого не имеется работы и как следствие — заработка. Во-вторых, ему следует пройти регистрацию в госорганах службы занятости для того, чтобы искать и найти оптимальную работу. И, в-третьих, ему необходимо действительно пребывать в поиске работы и быть готовым к ней приступить.

Что называют пособием по безработице и кто и на каких условиях вправе на него полагаться?

«Под пособием по безработице понимают государственную социальную денежную выплату тем лицам, которые признаны безработными официально, — разъясняет Екатерина Антонова. — Получать данную компенсацию от государства вправе те граждане, которых поставили в Центре занятости на учет и которые на 10-й день получили статус безработных по закону. Два распоряжения, первое — о назначении пособия, а второе — о признании человека безработным, формируются одновременно. Пособие подлежит начислению уже с первого дня признания за гражданином статуса «безработный». Отсутствие трудоустройства подтверждается гражданином путем предъявления трудовой книжки, где должна стоять запись о прекращении трудовых отношений».

Как рассчитывают сумму пособия и от чего зависят минимум и максимум выплат?

Расчет пособия по безработице производится в зависимости от средней зарплаты гражданина за финальные три месяца на последнем месте его работы. Так, первые три месяца безработной жизни человек будет получать компенсацию в размере 75% от своего среднемесячного заработка, последующие три месяца — 60%. Однако при этом минимум и максимум социальных выплат имеют свои границы: сумма пособия не может опускаться ниже 1500 рублей и подниматься выше 12 130 рублей (по обстановке на 2020 год).

Помимо размера заработка существуют и другие факторы, влияющие на сумму начисляемого пособия по безработице. Это, например, даты увольнения, причины, по которым человек становится на учет как безработный, причины, которые привели его к потере работы. Граждане предпенсионного возраста имеют дополнительные гарантии получения пособий.

Чаще всего пособие в минимальном размере начисляют гражданам, которые не работали несколько месяцев, однако при этом не обращались в Центр занятости; уволенным либо отчисленным с места учебы по собственной вине (к примеру, за прогулы и прочие нарушения дисциплины труда); тем, кто работал за последний год менее чем 26 недель, прекратил действовать как ИП, не имеет официальных сведений о своей трудовой деятельности либо занимается поиском работы впервые (кроме детей-сирот).

Как отличается среднее пособие по регионам?

«Размер пособия в различных регионах нашей страны отличается, — рассказывает Екатерина Антонова. — Это так называемый «районный» коэффициент. Кроме того, органы власти в регионах вправе выделить для безработных в данном регионе какие-либо доплаты, формируемые на собственные средства и на базе нормативно-правовых актов, издаваемых данными органами власти. Более исчерпывающую информацию относительно доплат, на которые можно рассчитывать, вам предоставят в органах службы занятости в регионе, к которому вы относитесь».

Как изменился порядок предоставления пособия по безработице в условиях пандемии коронавирусной инфекции в 2020 году?

Ухудшение эпидемиологической обстановки внесло определенные коррективы и в ситуацию с господдержкой безработных граждан. Изменения в условиях начисления выплат носят временный характер и действуют с апреля. В частности, новшества коснулись следующих моментов:

до завершения 2020 года ежемесячная сумма максимального пособия увеличена с 8000 рублей до 12130 рублей;

гражданам, которые были уволены с места работы в период с 1 марта, пособие назначают с апреля по июнь в максимальном размере;

если один из родителей был уволен с 1 марта, то с апреля по июнь ему назначается доплата к пособию в сумме 3000 рублей;

в этом году на учет для получения статуса «безработный» можно встать дистанционно.

В июне вышло постановление №844 Правительства РФ, в соответствии с которым, например, лица, зарегистрированные в качестве ИП и после 1 марта 2020 года завершившие свою коммерческую деятельность, могут рассчитывать на максимальное пособие, выплачиваемое на протяжении трех месяцев.

Какое количество месяцев и в соответствии с каким графиком производят выплаты пособия по безработице?

Выплаты пособия по безработице осуществляются каждый месяц по индивидуальному графику, который устанавливают в зависимости от даты постановки гражданина на учет. Срок, на протяжении которого будет выплачиваться пособие, не может превышать 12 месяцев.

«Кроме того, стоит отдельно указать на то, что безработные граждане, которые утратили право на получение пособия, так как истек допустимый период его выплаты, могут рассчитывать на предоставление специальной материальной помощи, — добавляет наш эксперт. — Такую социальную помощь от служб занятости можно получить во время профподготовки, а также переподготовки и повышения квалификации, на которые эти органы вас направляют. Размер материальной помощи и порядок ее предоставления также определяют в зависимости от региона».

Куда перечисляют пособие?

Раньше безработный, зарегистрировавшийся в данном статусе, получал ежемесячное пособие на любой имеющийся у него расчетный счет (банковскую карту) либо это мог быть почтовый перевод. Однако с 1 октября 2020 года гражданину для получения данных компенсационных выплат требуется оформление карты «Мир». Это можно сделать в любом банке, выпускающем эти карты. Кроме того, пособие может приходить на банковский счет гражданина, не прикрепленный к той или иной карте.

Каков алгоритм обращения за пособием по безработице? Можно ли оформить его через портал «Госуслуги»?

До марта этого года, для того чтобы оформить пособие, необходимо было приходить в центр занятости и вставать там на учет. Однако начиная с марта заявление на оказание такого рода помощи гражданин может подать онлайн, не выходя из дома. Регистрация в качестве безработного через Интернет будет считаться официальной вплоть до конца 2020 года. Заявление можно написать, используя единый портал государственных услуг («Госуслуги») или же на сайте «Работа в России».

Дистанционная регистрация предполагает в первую очередь создание и подтверждение персональной учетной записи. Далее заявление в электронном виде будет рассматриваться в виде основания для постановки гражданина на учет и поиска подходящей работы. Если оптимальных вакансий не найдется, то гражданину назначается пособие. Данные о вашей занятости на бывшем месте работы, в том числе размер заработной платы и причина увольнения, будут проверены Центром занятости через Пенсионный фонд, в который эту информацию передают работодатели.

Можно ли одновременно получать пособие по безработице и пособие по уходу за ребенком?

Граждане, трудовая деятельность которых ведется на основании трудового договора, не вправе получать пособие в качестве безработного. Поэтому в подобных случаях, даже если вы пребываете в отпуске по уходу за ребенком, но при этом не расторгали трудового договора с работодателем, то официально безработным вас признать нельзя. Поэтому и рассчитывать на начисление пособия по безработице вы можете лишь в том случае, если уволитесь с рабочего места по личному желанию во время отпуска по уходу за ребенком и пройдете вышеупомянутую процедуру оформления в качестве безработного.

Какое наказание ждет гражданина, предоставившего недостоверные персональные данные с целью получения пособия?

К счастью, большинство российских граждан, которые претендуют на получение пособия по безработице, пользуются данным правом, предоставленным им государством, вполне добросовестно. Однако некоторые индивиды предоставляют в службу занятости недостоверные факты о себе: к примеру, приносят поддельную трудовую книжку или фальшивые справки с завышением суммы среднего заработка, приписывают несуществующие обстоятельства для постановки на учет по безработице, умалчивают о назначении пенсии, обучении в вузе на очном отделении и так далее. Иногда россияне даже скрывают наличие у них рабочего места и заработной платы.

«Граждане, которые официально не работают, однако имеют неофициальный источник дохода, не имеют права на получение социальных выплат по безработице. За это предусмотрена ответственность, вплоть до уголовной (хищение средств из федерального бюджета), поэтому шутить с этим не стоит, чтобы не раскаиваться, когда обман будет обнаружен», — комментирует Екатерина Антонова.

Подобные ситуации регулируются Уголовным кодексом РФ («О занятости населения в Российской Федерации»), а также предусматривают административную ответственность. И, конечно же, при установлении подобных фактов отчисление выплат по безработице гражданину, который повел себя недобросовестно, прекращается, равно как аннулируется и его постановка на учет в качестве безработного.