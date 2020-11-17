Леонид Якубович продал кепку Лужкова на аукционе за 5 тысяч долларов

Известный российский телеведущий Леонид Якубович рассказал о проданной кепке бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Об этом стало известно на шоу «Судьба человека».

«Вечный» ведущий передачи «Поле чудес» ранее увлекался проведением аукционов. Ему очень импонировало занятие подобного рода.

Леонид Якубович рассказал, что самым дорогим лотом, который ему удалось продать за всю историю, стала кепка бывшего московского градоначальника. В тот момент необходимо было собрать деньги на хоспис. Телеведущий просто попросил кепку у мэра столицы.

«Теперь попрошу вас повернуться и посмотреть, кто не хочет кепку Лужкова», — обратился шоумен к залу во время торгов.

Якубович подчеркнул, что головной убор удалось продать за 5 тысяч долларов.

Федеральное агентство новостей ранее писало, что сын Якубовича рассказал о разводе родителей. Причиной стало то, что они не сошлись характерами. «Парламентская газета» также приводила слова психолога о проценте разводов в молодых семьях.

Ранее ведущий капитал-шоу «Поле чудес» продал арбуз со своим автографом за 9 тысяч рублей. В студии программы «Судьба человека» телеведущий также рассказал историю возникновения его знаменитых усов.

«Судьба человека с Борисом Корчевниковым» — откровенное портретное интервью о судьбе главного героя, об интересных и малоизвестных фактах его биографии, о чувствах и эмоциях, которые переживал человек на главных поворотах своей судьбы.

Напомним, в июле этого года Якубович отреагировал на слухи об уходе с «Поля чудес» и рассказал о новом телешоу.