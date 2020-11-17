Валерия поделилась с фанатами советом от диетологов

Москва, 17 ноября. Певица Валерия, известная стройной фигурой, поделилась с поклонниками секретом от диетологов и рассказала, как правильно есть фрукты.

По словам исполнительницы, при нормальной кислотности врачи рекомендуют употреблять фрукты утром после пары стаканов воды. Кроме того, плоды можно есть в первой половине дня, но при соблюдении определенных условий. Например, фрукты можно употреблять за полчаса до приема пищи или через два-три часа после трапезы. Валерия призвала подписчиков забыть о плодах в качестве десерта.

«Это может обернуться неприятностью для вашего пищеварения и уж точно не способствует похудению», — пояснила 52-летняя исполнительница.

Певица добавила, что больше всего любит зеленые яблоки. Валерия попросила поклонников рассказать, какие фрукты предпочитают они. В комментариях некоторые поспорили со звездой, отметив, что они едят фрукты в любое время и не набирают вес.

У Валерии есть основания давать советы по поводу питания подписчикам. Супруга продюсера Иосифа Пригожина нередко демонстрирует фанатам идеальную фигуру.

Напомним, как сообщалось накануне, популярная певица поразила поклонников фотографией, сделанной с утра после пробуждения. На певице нет ни грамма макияжа, ее волосы немного потрепаны.

Ранее Валерию раскритиковали фанаты за выступление в арабской «едальне». Исполнение песни «Пьяная» состоялось в окружении посетителей, которые ели и курили кальян.