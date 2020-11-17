Поклонники поставили на место похваставшегося деньгами Моргенштерна

Москва, 17 ноября. Рэпер Моргенштерн (настоящее имя Алишер Валеев) похвастался в Instagram-аккаунте увесистыми пачками с деньгами и тем самым не на шутку разозлил поклонников.

Исполнитель, который прославился в том числе благодаря блогу на YouTube, недавно стал «музыкантом года» по версии журнала GQ. Популярность 22-летнего рэпера и его эпатажные выходки, судя по комментариям в Сети, многих приводят в ярость.

На новом фото в Instagram Моргенштерн предстал перед подписчиками с татуировками на лице, накрашенными ногтями, в шикарной машине и с кипами пятитысячных купюр в руках. Рэпер с нечастным лицом пожаловался фанатам, что «богатым быть грустно».

Далеко не все поклонники положительно отреагировали на заявление рэпера. Фанаты разозлились и поспешили поставить на место похваставшегося деньгами Моргенштерна.

«Урод»; «Ездит, дань собирает»; «Каждому бы такую грусть»; «Стань бедным, в чем проблема?!»; «Это на лечение твоего мозга?» — написали они.

Припомнили рэперу и его баснословные траты, и скандал в Минске. На концерте в столице Белоруссии Моргенштерн грубо прервал фанатов, выкрикивавших политические лозунги.