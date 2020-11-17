Прохор Шаляпин ждет звонка от Тарантино после съемок в рекламе

Москва, 17 ноября. Певец Прохор Шаляпин появился в небольшом рекламном сериале и теперь собирается побороться за премию «Оскар».

О съемках исполнитель рассказал на своей странице в Instagram. По сюжету команда, работающая над рекламой, думает, кого из звезд позвать для участия в проекте. Один из сотрудников предлагает пригласить Прохора Шаляпина.

Затем команда встречается с певцом и финалист шестого сезона «Фабрики звезд» оглашает свои требования. Исполнитель заявляет, что стены должны быть более яркого цвета. Шаляпин также требует выдать ему три костюма, которые он после съемок оставит себе, обеспечить VIP-такси с мини-баром и перевести предоплату на счет ИП. Один из сотрудников интересуется, что же звезда сделает при выполнении всех условий.

«Как что? Селфи!» — отвечает удивленный Шаляпин.

Тогда один из члевнов команды говорит, что требования певца они выполнять не собираются. Шаляпин возмущается неуважительным тоном беседы и оскорбленно уходит. В жизни артист остался очень доволен участием в съемках.

«Тарантино, жду звоночка, номер тот же!» — обратился исполнитель к именитому режиссеру.

Прохор Шаляпин давно заработал имидж улыбчивого и позитивного человека, однако не всегда в его жизни все было радужно. Певец рассказывал, что в детстве его избивал отец.

Напомним, в мае этого года эстрадный певец Прохор Шаляпин поделился подробностями расставания со звездой кинофильма «Бриллиантовая рука» Светланой Светличной. Незадолго до этого друг артиста Виктор Панкратьев заявил, что у Светличной и Шаляпина якобы был тайный роман.