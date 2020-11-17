Андрей Малахов удивил поклонников роликом со своим двойником

Москва, 17 ноября. Телеведущий Андрей Малахов анонсировал свое участие в новогодней передаче. Шоумен может появиться в праздничном эфире вместе с двойником.

На своей странице в Instagram ведущий выложил небольшое видео, на котором он сидит на диване в студии вместе со своей копией. Сначала камера снимает затылки мужчин, а затем перемещается на их лица. Можно заметить, что на заднем фоне стоят наряженные елки. Для ролика Малахов использовал трек группы IC3PEAK.

«Твое лицо совершенно такое же», — как бы говорит шоумен, открывая рот под фразу из песни.

Неожиданное видео удивило поклонников ведущего. При этом не все подписчики решили, что молодой человек, сидящий рядом с Малаховым, действительно похож на шоумена.

«Да и не похожи! Где тут двойник?»; «Каким боком похож?»; «Абсолютно не похож, даже издалека», — написали в комментариях.

Кроме того, пользователи предположили, что на новогодней передаче «России-1» будет шоу двойников. Подписчики Малахова попытались угадать, кто еще появится в эфире со своей копией.

Телеведущий нередко удивляет фанатов публикациями в соцсети. Не так давно Малахов выложил постельное фото в поддержку футболиста Артема Дзюбы.

Напомним, 8 ноября Андрей Малахов поддержал капитана сборной России по футболу Артема Дзюбу фотографией из собственной постели.

Ране племянница скончавшегося актера Александра Числова Светлана Андианова рассказала о набирающем обороты скандале, в котором принял участие Андрей Малахов.