Заседание суда в Турции завершилось двойным убийством

Биледжик, 17 ноября. Житель Турции застрелил из дробовика супругу и ее отца, сообщает издание News Turk.

Двойное убийство произошло накануне, 16 ноября, у здания суда, сразу после заседания по бракоразводному процессу. Инициатором разрыва стала 23-летняя Джемиле Нур Аджар. По ее словам, 30-летний Онур Аджар неоднократно поднимал на нее руку.

Девушка попросила своего 48-летнего отца Абдуллаха Думана сопроводить ее в суд. Она боялась мести супруга. Однако присутствие тестя не остановило разъяренного мужа.

После заседания суда Аджар взял из машины дробовик и расстрелял Джемиле и ее отца на выходе из здания. Он произвел 14 выстрелов в их сторону и скрылся с места преступления.

На место ЧП прибыла бригада скорой помощи, но медики не смогли спасти пострадавших. Отец и дочь скончались от тяжелых огнестрельных ранений.

Полицейским удалось задержать убийцу. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту преступления.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что мужчина застрелил бывшую супругу и ее возлюбленного в пригороде Стамбула.