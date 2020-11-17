Сериал-расследование «Перевал Дятлова» снят по дневникам участников группы

Москва, 17 ноября. Режиссер сериала «Перевал Дятлова» Валерий Федорович рассказал ФАН, что это абсолютно уникальный продукт — такого, по его словам, не было за всю историю кино.

«У нас два сериала в одном. Когда первая, третья, пятая и седьмая серии — это расследование, а вторая, четвертая, шестая и восьмая — это восхождение самих дятловцев», — поделился с ФАН Федорович.

Режиссер рассказал, что нечетные серии-расследования сняты в черно-белом формате, а другие — в цветном. Причем сценаристы опирались исключительно на оригинальные дневники самих участников группы Игоря Дятлова, которые были найдены после трагедии.

«Такого я, честно говоря, еще нигде не видел за всю историю кино», — признался Федорович.

Главные роли в сериале исполняет сильный звездный состав: полковника КГБ, который приехал для выяснения произошедшего, играет Петр Федоров, а роль патологоанатома досталась Марии Луговой, которая принимала в создании образа своей героини непосредственное участие.

«Мы задумали так, что она похожа на Снегурочку, — рассказала Луговая ФАН. — Ее муж погиб на войне, поэтому она от пережитой боли и разочарования замерзла — как Снегурочка. Вроде бы продолжает жить, воспитывать сына, но ничего не чувствует».

По сценарию оба персонажа встретятся и начнут вместе работать и в их сердцах наступит долгожданная оттепель.

Первую серию восьмисерийного сериала показали зрителям накануне в 22:00 на телеканале ТНТ.

О странном мистическом событии, которое произошло в 1959 году в Уральских горах, ходит много слухов. По заявлению замначальника управления Генпрокуратуры по Уральскому федеральному округу Андрея Курьякова, смерть путешественников произошла в результате схода снежной лавины, а также в связи с тем, что из-за плохой видимости они не смогли найти покинутую палатку. Всего существовало более 70 версий произошедшего, среди них были и техногенные (ядерный взрыв и испытания ракетной техники).

Однако многие полагают, что во время ночевки произошло что-то необъяснимое, что заставило молодых людей разрезать палатки изнутри и бежать без одежды.