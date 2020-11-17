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Муж Елены Переслени озвучил последнюю просьбу покойной жены Конкина

Муж Елены Переслени озвучил последнюю просьбу покойной жены Конкина

Москва, 17 ноября. Актер Эдуард Митин, муж Елены Переслени, озвучил последнюю просьбу супруги артиста Владимира Конкина. Алла десять лет назад скончалась в московском хосписе.

Не так давно сын Конкина Ярослав заявил, что Переслени была не только концертным директором артиста, но и его любовницей. Публичное высказывание возмутило Митина. Он поспешил заступиться не только за честь любимой женщины, но и давнего друга.

Митин вспомнил, что Ярослав ни разу не навестил мать, которая оказалась в хосписе из-за онкологического заболевания. А теперь, отметил муж Переслени, «кричит» о любви к ней.

По словам Митина, Конкин тяжело переживал болезнь супруги. У него опустились руки, репетиции были прерваны, актер попал в реанимацию. После выписки он часто приходил в хоспис к жене, которая уже предчувствовала близкий конец, пишут СМИ.

«Прошу, не бросайте Володю, он такой беззащитный, – просила Митина и Переслени жена Конкина. – Не надо, не бросайте…».

Конкин в недавнем интервью заявил, что считает своего сына Ярослава предателем. Он осудил наследника, который публично стал «четвертовать» Переслени.

Напомним, в конце сентября этого года не стало дочери актера Софии. Девушке стало плохо в московском бассейне, ее доставили в больницу. Однако спасти Софию не удалось. Родственники девушки видят криминальный след в смерти 32-летней дочери звезды советского кинематографа.

Ранее жених Софии Конкиной сделал шокирующее заявление — по его мнению, смерть дочери известного актера была выгодна «всеми забытому» отцу.

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