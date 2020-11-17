Муж Елены Переслени озвучил последнюю просьбу покойной жены Конкина

Москва, 17 ноября. Актер Эдуард Митин, муж Елены Переслени, озвучил последнюю просьбу супруги артиста Владимира Конкина. Алла десять лет назад скончалась в московском хосписе.

Не так давно сын Конкина Ярослав заявил, что Переслени была не только концертным директором артиста, но и его любовницей. Публичное высказывание возмутило Митина. Он поспешил заступиться не только за честь любимой женщины, но и давнего друга.

Митин вспомнил, что Ярослав ни разу не навестил мать, которая оказалась в хосписе из-за онкологического заболевания. А теперь, отметил муж Переслени, «кричит» о любви к ней.

По словам Митина, Конкин тяжело переживал болезнь супруги. У него опустились руки, репетиции были прерваны, актер попал в реанимацию. После выписки он часто приходил в хоспис к жене, которая уже предчувствовала близкий конец, пишут СМИ.

«Прошу, не бросайте Володю, он такой беззащитный, – просила Митина и Переслени жена Конкина. – Не надо, не бросайте…».

Конкин в недавнем интервью заявил, что считает своего сына Ярослава предателем. Он осудил наследника, который публично стал «четвертовать» Переслени.

Напомним, в конце сентября этого года не стало дочери актера Софии. Девушке стало плохо в московском бассейне, ее доставили в больницу. Однако спасти Софию не удалось. Родственники девушки видят криминальный след в смерти 32-летней дочери звезды советского кинематографа.

Ранее жених Софии Конкиной сделал шокирующее заявление — по его мнению, смерть дочери известного актера была выгодна «всеми забытому» отцу.