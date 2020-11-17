Ищенко пояснил, как Россия с помощью миротворцев усилит контроль Закавказья

Киев, 17 ноября. Ввод миротворцев на территорию Нагорно-Карабахской Республики (НКР) позволит Москве быстро и эффективно восстановить свое геополитическое влияние в Закавказье. Такого мнения придерживается известный украинский политический эксперт Ростислав Ищенко, комментируя договоренности, заключенные между Азербайджаном и Арменией при посредничестве России. В интервью СМИ Ищенко обратил внимание, что благодаря присутствию российских войск Россия сможет защитить свои интересы в этом регионе.

Напомним, 10 ноября Армения и Азербайджан при посредничестве России подписали совместное заявление по вооруженному конфликту в Нагорном Карабахе. Согласно документу, все бои в регионе прекращаются, а конфликтующие стороны остаются на занимаемых ранее позициях. Кроме того, Ереван должен уступить Баку несколько районов, находившихся под контролем представителей НКР. За соблюдением порядка в регионе будут следить российские миротворцы, которые должны стать гарантом деэскалации военного конфликта.

Ростислав Ищенко по достоинству оценил решение Москвы о размещении военного контингента на территории Нагорного Карабаха, заметив, что это позволит восстановить российское геополитическое влияние в регионе и усилить контроль в Закавказье. По словам политолога, территория, которая является зоной конфликта между Арменией и Азербайджаном, имеет важное стратегическое значение для России.

В Закавказье сталкиваются интересы не только Армении и Азербайджана, но и России, Ирана и Турции. Ввод российских миротворцев позволит взять этот регион под контроль и обеспечить качественную защиту геополитических интересов Москвы.

Политолог также обратил внимание, что Россия планирует в ближайшее время открыть на азербайджанской территории специальный совместный центр, который будет вести контроль за прекращением военных действий в регионе.

«В совместном центре по контролю российские офицеры будут следить за турецкими наблюдателями. То есть российское военное присутствие в Закавказье и контроль над происходящими там процессами усиливается», — резюмировал эксперт.

Ранее Ростислав Ищенко заметил, что Россия не оставит без ответа военные провокации США, связанные с пролетом стратегических бомбардировщиков B-52 над территорией Украины.