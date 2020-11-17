Дмитрий Хрусталев вышел в эфир «Вечернего Урганта» после госпитализации

Москва, 17 ноября. Телеведущий и шоумен Дмитрий Хрусталев появился в эфире шоу Первого канала «Вечерний Ургант» впервые после госпитализации.

Зрители передачи смогли увидеть юмориста на экране в выпуске от 16 ноября. Состояние здоровья не позволило артисту приехать в студию, поэтому он вышел в эфир по видеосвязи. Для создания атмосферы Хрусталев поставил сзади себя картонную фигуру Ивана Урганта.

Шоумен поблагодарил всех, кто волновался за него, а также тех, кто за него не переживал. Ведущий пожелал зрителям не попадать в больницы и посоветовал хорошо питаться, высыпаться и не переутомляться. Хрусталев предупредил, что его несколько дней не будет в эфире «Вечернего Урганта».

«Я буду проходить курс медицинских обследований. Но еще я буду вязать!» — заявил юморист.

В подтверждение своих слов артист продемонстрировал собственноручно связанный шарф. Иван Ургант в шутку предположил, что именно из-за нового хобби его коллега попал в больницу.

О госпитализации Дмитрия Хрусталева стало известно 14 ноября. Шоумен пробыл в больнице недолго — врачи довольно быстро отпустили его домой к родным. Телеведущий уже раскрыл предварительный диагноз, который поставили ему медики.