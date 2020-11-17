Анастасия Волочкова похвасталась отдыхом на Мальдивах с тайным возлюбленным

Мале, 17 ноября. Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова опубликовала новое фото с отдыха на Мальдивах.

Снимок появился в Instagram-аккаунте балерины. На фото знаменитость стоит в бассейне на фоне моря. На танцовщице надет купальник с треугольными чашками, расшитый стразами и камнями. По словам Волочковой, снимок был сделан на рассвете.

Балерина уже побывала на 15 Мальдивских островах. То место, в котором звезда шпагатов проводит отпуск сейчас, ей нравится больше всего.

«Виллы с бассейнами очень комфортные. Сервис непревзойденный!» — похвасталась отдыхом Волочкова.

Танцовщица признавалась, что отправилась на райские острова не одна. Звезду сопровождает ее тайный возлюбленный, которого она отказывается демонстрировать публике.

Волочкова решила улететь в теплые края, чтобы отдохнуть от непогоды и спрятаться от тревог и негатива. Балерина регулярно публикует новые фото из отпуска, однако возможность комментирования ее постов закрыта. Ранее улетевшая на Мальдивы Волочкова похвасталась стройной фигурой в бикини.

Не так давно знаменитость поделилась с подписчиками кадрами со съемок нового клипа и неожиданно разблокировала функцию обсуждения. В комментариях ее раскритиковали за «костюм Ихтиандра».

Волочкова ранее высказалась в поддержку нападающего ФК «Зенит» и сборной России Артема Дзюбы, ставшего объектом критики после появления в Сети скандальной видеозаписи интимного характера.