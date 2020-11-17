На Украине отменяют выходные и превращают рестораны в храмы

Украина пережила первый уик-энд под знаком «карантина выходного дня» — запрет на работу в выходные и праздники из-за COVID-19. Чиновники и владельцы малого бизнеса шли на любые, самые дикие ухищрения для того, чтобы не соблюдать условия, навязанные государством. Корреспондент ФАН передает из Киева.

«Карантина выходного дня» в Киеве ждали с тревогой: бизнес готовился к потерям и, чтобы минимизировать их, шел на различные хитрости. Полиция же готовилась массированно проверять торговые центры, рестораны и кафе. В итоге киевские копы провели за выходные десятки рейдов по заведениям общепита, пытаясь вычислить нарушителей. Самым громким скандалом стала инспекция ресторана кубинской кухни «Гавана», который работал после 22:00. Силовикам пришлось брать его штурмом.

Также в выходные продолжила работу сеть фитнес-клубов «Пятый элемент», принадлежащая экс-президенту Петру Порошенко. Когда в заведения этой сети пришли проверяющие, ее руководство демонстративно оплатило штраф в 17 тысяч гривен, но при этом даже не подумало останавливать работу. Этот инцидент возмутил тысячи украинцев, люди отказываются понимать, почему «пану По» до сих пор можно на Украине все, чего нельзя простым смертным.

По впечатлениям корреспондента ФАН, среди нарушителей карантина оказался и торгово-развлекательный комплекс «Гулливер», расположенный в самом центре украинской столицы. С утра в субботу в нем работали многие непродовольственные магазины и несколько кафе. Впрочем, в середине дня, после прихода проверяющих, вся торговая активность в ТРЦ была свернута. Также в попытках торговать, невзирая на запрет, были уличены несколько магазинов бытовой техники «Фокстрот». Самым оригинальным нарушителем стал Международный выставочный центр на станции метро «Левобережная» — этакий сильно устаревший киевский аналог «Ленэкспо». Он осмелился проводить в разгар карантина… выставку кошек. После прихода проверяющих ее пришлось закрыть, а сотни мяукающих участников — развезти по домам.

Всего, по данным Госпродпотребслужбы Украины, за выходные в Киеве проверили более полутора тысячи объектов сферы обслуживания, составив 55 протоколов об административных правонарушениях. Напомним, украинский кабмин постановил, что в выходные могут работать только продуктовые магазины, почта, аптеки и ветеринарные аптеки, автозаправки и автосервисы.

Были на Украине и те, кто до конца не хотел сдаваться и шел на нестандартные ходы. Например, предприниматель из западноукраинского Тернополя Тарас Ковальчук даже основал религиозную организацию «Братство лысых» — для того, чтобы хостел и рестораны, которыми он управляет, могли работать во время «карантина выходного дня» в качестве монастыря, храма и трапезной. Глава Минздрава Максим Степанов заранее предупредил, что храмы смогут работать в выходные «при условии соблюдения эпидемиологических мер». Этой лазейкой и воспользовался Ковальчук, чтобы спасти свой бизнес от карантинных ограничений. Бизнесмен отметил, что, согласно конституции Украины, «каждый гражданин имеет право на свободу мировоззрения и вероисповедания, включая свободу исповедовать любую религию». В том числе религию лысых.

В столице Западной Украины, городе Львов, поступили еще проще. Власти Львова сделали субботу и воскресенье рабочими днями до конца ноября. В эти дни, согласно решению Львовского исполкома, разрешено работать всем заведениям, которые ограничивает «карантин выходного дня», в будни — с семи утра и до десяти вечера. Кроме того, Львовский исполком обратился к Правительству Украины с просьбой отменить постановление о введении «карантина выходного дня», как «неконституционное и наносящее вред малому и среднему бизнесу». То есть во Львове, бюджет которого сильно зависит от туризма и сферы услуг, просто наплевали на указ правительства Шмыгаля и даже не стали делать вид, что пытаются его выполнить.

Как считает экономический аналитик Виктор Скаршевский, введенный властями «карантин выходного дня» нанесет непоправимый удар по предприятиям сферы услуг.

«Бизнесы, которые попали под ограничения, понесут очень серьезные убытки. Например, киевские кафе, бары и рестораны потеряют как минимум половину выручки — именно столько приносит им работа в субботу и воскресенье. У кинотеатров убытки будут еще больше — 80% своих доходов они получают за уик-энд, — сообщил Скаршевский. — Для многих бизнесов этот шаг со стороны власти может стать контрольным выстрелом в голову, потому что они едва оправились от последствий тотального карантина, который власти вводили весной. Напомню, тогда на своем пике уровень безработицы на Украине достиг трех миллионов человек. До 30% бизнесов тогда не выжили, у остальных выручка сократилась на 30-50%. По сути, власти своими руками уничтожают малый и средний бизнес в стране».

Самое печальное, считает Скаршевский, что «карантин выходного дня» власти ввели без каких-либо компенсаций для бизнеса.

«То есть сначала они ввели очередной карантин, а потом пообещали рассмотреть вопрос о компенсациях. Так не делается нигде в мире. Да, в некоторых странах Европы ввели тотальный карантин, но там бизнесменам государство компенсирует до 70-80% упущенной из-за этого выручки. Более того, власти в Европе компенсируют по 70-80% зарплаты всем гражданам, кто потерял работу или вынужден простаивать из-за карантина. У нас всего этого нет и в помине, это — убийство бизнеса своими руками».

По словам Скаршевского, тревогу вызывает и масштаб протестов против очередного карантина. Если раньше на улицы выходили отдельные бизнесмены и работники отраслей, то сейчас против «карантина выходного дня» бастуют целые регионы.

«Так, власти 12 украинских городов в той или иной форме заявили о неподчинении центру. Да, полиция штрафовала предпринимателей во многих городах, но на этом фоне десятки торговых центров и магазинов все равно работали. Правительство своими непродуманными решениями фактически поощряет сепаратистские настроения в целых регионах страны. С точки зрения государственной политики, это очень опасное начинание, — указал Скаршевский. — С другой стороны, на Украине продолжает работать общественный транспорт, и социальные контакты в нем ничем не ограничены. То есть такой вид карантина не решает проблему дальнейшего распространения вируса, но создает огромные проблемы для украинского бизнеса. Мне кажется, для эффективной борьбы с эпидемией властям лучше было бы сосредоточиться на медицинской сфере — увеличивать число коек с кислородом, закупать дополнительное оборудование, выделять средства на доплаты врачам и т. д. Но вместо этого они предпочли потратить средства Фонда борьбы с коронавирусом на ремонт дорог».

Экономист напомнил, что в последние дни власти Украины все чаще говорят о введении нового тотального карантина на три-четыре недели.

«Наверное, это действительно обусловлено обстоятельствами. Но на практике тотальный карантин вряд ли будет работать. Система госуправления на глазах разваливается, а компенсации бизнесу и простым гражданам наверняка не будут предусмотрены. Вот вам простая цифра — с начала года в условиях тяжелой эпидемии украинская медицина испытывает недофинансирование на 28 млрд гривен. В нынешних условиях это выглядит как преступление. Вообще, со стороны нынешняя политика власти выглядит, как в Средневековье: «У нас идет эпидемия, вакцины нет, но делать что-то надо. А давайте принесем сакральную жертву! Кого выберем? А давайте малый и средний бизнес! Глядишь, боги нас возьмут и простят». Другими словами, «карантин выходного дня» надо отменять, пока он окончательно не развалил страну».

В свою очередь, киевский публицист и блогер Сергей Щербина заявил, что можно понять желание львовского мэра Садового не исполнять карантин, но принять его нельзя.

«Позиция Садового — это знак абсолютной профнепригодности юристов Львовского горисполкома. Такое решение, как обойти постановление кабмина, принимали абсолютно тупые головы. То есть Садовой утерся третьесортным юридическим хламом. А отмена выходных во Львове — это и об украинском карантине в целом. Просто представьте уровень чиновников нашей госслужбы, люстрированной, кастрированной Майданом, фондом Сороса и посольством США. Уровень, на котором ценится вышиванка и преданность идеалам госпереворота, а не мозги. А потом мы удивляемся, почему на ровном месте у нас проблемы, почему Украина живет настолько плохо», — отметил Щербина.

Публицист привел в пример режиму Зеленского антиэпидемическую тактику, примененную властями Словакии.