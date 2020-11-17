Депутат Вострецов прокомментировал отзыв законопроектов об изъятии детей

Москва, 17 ноября. Депутат Государственной Думы Сергей Вострецов в беседе с корреспондентом ФАН поддержал решение коллег и отметил, что ранее уже выступал с критикой законопроекта сенатора Андрея Клишаса и депутата Павла Крашенинникова.

«Молодцы коллеги, услышали призывы общественности. Закон сырой, требует доработки и широкого обсуждения. Отдельное спасибо председателю генсовета партии «Единая Россия» Андрею Турчаку за то, что открыто и жестко выступил за отклонение данных инициатив», — прокомментировал Вострецов.

Вчера нижняя палата парламента отправила на доработку пакет поправок в Семейный кодекс, разработанный сенатором Еленой Мизулиной и законопроект Клишаса и Крашенинникова. Первый документ предлагал особый порядок изъятия детей из семьи по решению суда при наличии вины родителей. Во втором предполагалось применять внесудебное изъятие детей в случае прямой угрозы их жизни.

«Опека и детство — это точно не та тема, где надо спешить. Это затрагивает интересы всего общества и будущего нашей нации. Тем более недавно народ на голосовании по поправкам в Конституцию уже высказался за крепкую и традиционную семью», — уверен Сергей Вострецов.

Ранее он и вице-спикер парламента Петр Толстой инициировали проведение общественных слушаний по реформированию органов опеки. Ожидается, что они пройдут после новогодних праздников.