Crew Dragon автоматически состыковался с МКС

Москва, 17 ноября. Американский пилотируемый корабль Crew Dragon от компании SpaceX в понедельник совершил автоматическую стыковку с Международной космической станицей (МКС).

Трансляция проводилась на сайте NASA. Космический корабль Crew Dragon имеет возможность самостоятельно стыковаться с МКС, однако, как и в российских «Союза», управление может быть передано капитану корабля. Сообщается, что причаливание состоялось удачно.

Crew Dragon доставил на борт МКС трех американских астронавтов — Майкла Хопкинса, Виктора Гловера и Шэннона Уокера. Также на борту находился представитель японского Агентства аэрокосмических исследований Соити Ногути.

Напомним, Crew Dragon стартовал по направлению к Международной космической станции в воскресенье, 15 ноября. Ракета Falcon 9 с пилотируемым кораблем оторвалась от земли в 19:27 по местному времени (в 03:27 понедельника по московскому времени). Пуск состоялся на мысе Канаверал.