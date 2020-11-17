В 43 регионах России превышен порог заболеваемости ОРВИ

Москва, 17 ноября. Роспотребнадзор сообщил о превышении в более чем 40 регионах России эпидемиологического порога по заболеваемости ОРВИ.

В основном превышение недельных порогов заболеваемости ОРВИ, обусловленной «респираторными вирусами не гриппозной этиологии», наблюдается у взрослых людей.

«По совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 43 субъектах РФ», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

На сегодняшний день в России прививку от гриппа сделали 60,2 млн человек (это примерно 41% от численности населения РФ).

Ранее эксперты Роспотребнадзора предупредили россиян, что одновременное заражение гриппом и коронавирусом нового типа может повлечь более серьезные последствия для организма. В связи с этим медики призвали соотечественников привиться от известного вируса, вакцина от которого уже есть.