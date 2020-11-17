Доктор Мясников рассказал, когда риск заражения COVID-19 наиболее высок

Москва, 17 ноября. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, когда наиболее высок риск заражения коронавирусом. Мнением эксперт поделился в Telegram-канале.

«Согласно исследованиям наиболее высокий риск заражения ковидом происходит за два дня до наступления симптомов с максимумом риска в первые сутки их появления. То есть это как раз сроки максимально быстрого размножения вируса в носоглотке больного», — написал доктор.

Эксперт отметил, что в следующие пять-шесть дней «риски сходят на нет». После этого вероятность заразиться COVID-19 крайне мала.

Мясников уточнил, что обзор 28 исследований показывает, что положительным ПЦР тест в среднем остается 18 дней. Этот срок составляет несколько месяцев лишь у около 20% людей,

Мясников рассказал, чего не стоит делать при заражении коронавирусной инфекцией. По его словам, многим пациентам, заразившимся COVID-19, назначают гормоны, что является недопустимым на ранней стадии болезни. В этом случае можно получить колоссальные побочные эффекты.