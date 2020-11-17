На Украине рассказали, чем обернется для Киева закрытие торгпредства РФ

Киев, 17 ноября. Украину ждут колоссальные убытки из-за активного развития в России программы импортозамещения, считает украинский экономист Юрий Гаврилечко.

Он напомнил, что после ввода санкций Москва наладила импортозамещение. Более того, по его словам, с учетом закрытия торгпредства в соседнюю страну из Украины будет попадать еще меньше продукции.

«Далее можно ожидать, что Россия будет забирать отсюда какую-то часть необходимых ей полезных ископаемых, продуктов питания разной номенклатуры, а с более высокотехнологичными товарами будет наблюдаться дальнейшее снижение товарооборота», — указал Гаврилечко.

В то же время эксперт отметил, что Россия остается для Украины одним из крупнейших партнеров по внешнеэкономической деятельности, даже несмотря снизившиеся обороты.

На днях российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о закрытии торгпредства Украины после того, как правительство Украины прекратило действие межправсоглашения с РФ о взаимном учреждении торговых представительств. Также было принято решение закрыть торгпредство в Литве.

Российский политик и экс-сенатор Франц Клинцевич, комментируя решение Москвы закрыть торгпредства в Литве и на Украине, заявил в беседе с ФАН, что это правильный шаг, поскольку если «товарооборота нет, то нет и необходимости держать людей, которые ничего не могут делать, а только занимают место».