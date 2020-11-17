Депутат хочет «потроллить» Раду из-за законопроектов о КС

Киев, 17 ноября. Депутат Рады Александр Дубинский намерен «потроллить» парламент, подав законопроект об увеличении числа парламентариев для кворума.

Он предлагает по аналогии с предложением увеличить кворум судей Конституционного суда до 90% состава, расширить и депутатский кворум. Если сейчас необходимо для кворума 226 депутатов, то Дубинский предлагает увеличить его численно почти в два раза — до 400 парламентариев.

«Я хочу просто ради троллинга, чтобы показать идиотичность таких конструкций и таких попыток что-то заблокировать, кривых абсолютно, хочу зарегистрировать законопроект, который повышает кворум для принятия решений Верховной рады до 400 депутатов», — сказал депутат от партии «Слуга народа» в эфире телеканала «112 Украина».

Он убежден, что нельзя принимать подобные инициативы, отметив, что если хочется, чтобы ничего не работало, то такие «кривые» идеи нужно вводить повсеместно.

В Верховной раде зарегистрировано несколько законопроектов, которые касаются работы Конституционного суда. В частности, представители «Голоса» предлагают увеличить кворум Конституционного суда, необходимый для принятия решения. Также есть предложения лишить КС государственного финансирования до изменения состава суда, несмотря на закрепленную в конституцию гарантию.