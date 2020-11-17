Врач рассказал о причинах облысения при COVID-19

Москва, 17 ноября. Причины выпадения волос на лице и голове при COVID-19 объяснил врач-трихолог Георгий Абрамов.

«Сегодня на 100% доказано, что облысение абсолютно аутоиммунный процесс, то есть иммунитет атакует собственные волосы. Очень часто такой процесс запускает именно стресс», – рассказал в интервью радио Sputnik Абрамов.

По словам специалиста, выпадение волос из-за CVOID-19 можно остановить, если своевременно обратиться к нужному врачу. Абрамов подчеркнул, что существует больше сотни болезней, которые развиваются из-за аутоиммунных процессов. Иммунитет атакует волосы, суставы, щитовидную железу и «очень много органов», уточнил специалист.

Врач призвал мужчин при выпадении волос «на бороде или голове» обращаться не только к дерматологу и трихологу, но и к иммунологу.

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