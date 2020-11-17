СМИ узнали о планах Трампа нанести удар по ядерному объекту Ирана

Вашингтон, 17 ноября. Президент США Дональд Трамп обсуждал с советниками возможность нанесения удара по ядерному объекту в Иране, сообщает New York Times.

По данным издания, 12 ноября глава Белого дома консультировался со своими старшими советниками о возможном нанесении удара по главному ядерному объекту Ирана. Источники издания утверждают, что советники отговорили Трампа от подобного решения, предупредив, что это приведет к широкомасштабному конфликту в последние недели его нахождения на посту главы государства.

Как предполагает издание, речь шла об объекте в иранском городе Нетенз. Официального комментария от Белого дома по данному факту не последовало.

В начале ноября стало известно, что администрация Трампа планирует ввести значительный объем санкций в отношении Ирана до 20 января. Предполагается, что санкции затронут иранскую ракетную программу и якобы имеющую место поддержку террористических организаций со стороны Тегерана.