Ночные бары и клубы Новосибирска просят власти компенсировать убытки

Новосибирск, 17 ноября. Сотрудники ночных клубов и кафе Новосибирска просят власти снять ограничения на работу в ночное время или оказать поддержку бизнесу.

Как сообщает Тайга.инфо, сотрудники новосибирского общепита, работающего в ночное время, подготовили открытое письмо в адрес губернатора Андрея Травникова. Авторы обращают внимание на тот факт, что из-за принятых на фоне пандемии ограничений их заработок сократился вдвое. При этом им все еще предстоит оплачивать аренду, коммунальные платежи и выплаты по кредитам.

Предприниматели выразили мнение, что власти обязаны компенсировать ограничения финансовыми мерами господдержки. В частности, речь идет о временной отмене налоговых и арендных платежей.

Предлагается также в качестве решения проблемы внедрить в заведениях систему входа посетителей по QR-кодам. При этом бизнесмены подчеркнули, что готовы сами найти IT-компании для разработки технического решения.

Отметим, что схожие ограничения действуют в нескольких российских регионах. В частности, в Москве с 13 ноября, заведениям общественного питания, клубам, боулингам и другим развлекательным заведениям запрещено обслуживать посетителей с 23:00 до 6:00, передавал RT. Кроме того, студенты московских вузов и колледжей перешли на дистанционное обучение.