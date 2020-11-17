В России предложили ввести плановую проверку электропроводки в квартирах

Москва, 17 ноября. В России предложили ввести обязательную плановую проверку электропроводки в квартирах. Соответствующее письмо с инициативой было направлено в Минстрой РФ.

Автором инициативы выступила председатель комиссии Общественной палаты РФ по ЖКХ, строительству и дорогам Светлана Разворотнева. На данный момент в многоквартирных домах дважды в год проводятся осмотры систем электроснабжения в подъездах. При этом ответственными за состояние сети в самих жилых помещениях выступают собственники.

В своем письме, направленном на имя главы Минстроя Ирека Файзуллина чиновники предлагают ввести не только обязательные проверки в квартирах, но и предусмотреть персональную ответственность для тех, кто будет их осуществлять. Об этом сообщает издание «Известия».

Однако отмечается, что нововведению мешает право собственности гражданина на квартиру. По статистике, в большинстве случаев причиной пожара в жилых домах является как раз неисправность проводки.