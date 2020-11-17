Куценко обиделся, что его не замечают на фоне полуобнаженной девушки

Москва, 17 ноября. Актер и музыкант Гоша Куценко развеселил поклонников фотографией с полуобнаженной женщиной, очень похожей на его коллегу Нонну Гришаеву.

В Instagram Куценко выложил снимок, но котором в ресторане быстрого питания изображен мужчина, крайне похожий на самого актера, на фоне дамы в платье с огромным вырезом сзади, открывающим ее ягодицы.

«Никто не видит меня на фото! Я — справа!» — подписал снимок Куценко.

При этом он так и не уточнил, действительно ли мужчина на фото — он, и кто изображен рядом. Поклонники в комментариях предположили, что актер ради шутки мог выложить фото, взятое с просторов Сети.

Большинство из тех, кто поверил, что на снимке изображен сам Куценко, предположили, что рядом с ним в откровенном платье сидит его коллега Гришаева.

«А как вы вообще оказались в такой ситуации, Гоша?» — шутит в комментариях пользователь nat_banira.

«Хорошо, что уточнил, что справа», — добавила innulichka09.

«Что-то все равно тебя не видно!» — продолжил d1m1ron.

Нашлись и те, кто раскритиковал актера за неуместную на их взгляд шутку. В частности, пользователь r.s.kos подчеркнул, что Куценко является для своих поклонников «образцом для подражания», и ему не стоит публиковать столь нескромные фото.